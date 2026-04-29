Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya 'Yakın zamanda karşı karşıya kalacağımız Çöp Sorunu' video serisinin 'Gerçekler 2' kısmını yayınladı. Büyükşehir'e yüklenen AK Partili Kaya 'beceriksizliklerini' onlara yıktıklarını iddia etti. Gerçeği konuşalım diye açıklamlarda bunulunan Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu da bir şehir efsanesi. Yani İzmir'de maalesef yerel yönetim, her türlü beceriksizliğini bu tip şehir efsaneleriyle bizim üzerimize atıyor. Ama gerçeği konuşalım. 2012'de Harmandalı'dan sonraki süreçte geldi, Karşıyaka Yamanlar'daki arazi Modern Katı Atık Bertaraf Tesisi yapma noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi oldu."

"O gün izinler Büyükşehir'e verildi"

"Hemen bir geçmişe dönelim, arşivleri taradığımızda bunu göreceğiz; o dönemki Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu geldi, Büyükşehir Belediyesiyle bir toplantı gerçekleştirdiler ve o gün orada Yamanlar'da katı atık bertaraf tesisi yapılması için gerekli izinler İzmir Büyükşehir Belediyesine verildi.

Ve bakın tarih 2012. Aziz Bey daha sonraki süreç içerisinde, 2019'da görevden ayrıldı ki bu 7 yıllık süreç içerisinde birçok dava –'Buraya tesis yapılsın, yapılmasın'– birçok itiraz... Bu davalar sonuçlandı ve yapımı için hiçbir bahane kalmadı.

Ama ondan sonra gelen işte iki belediye başkanı, maalesef Yamanlar'daki bu katı atık bertaraf tesisini yaparak Harmandalı'daki süreci, bu vahşi depolamayı çağ dışı yaklaşımı bitirme noktasında hiçbir adım atmadılar.2019’dan beri yeri hazır. Bütün hukuki ve teknik meseleler çözüldü. Tek olmayan şey siyasi irade."