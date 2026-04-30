Son Mühür / Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlar; İzmir’deki şirketleri de vurdu. Kentte ekonomik gerekçelerle konkordato başvurusunda bulunan şirketlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde de artış gösterirken, gıda ve tarım sektöründen de yeni haber geldi. Geçtiğimiz yılın son günlerinde ‘konkordato’ başvurusuyla dikkatleri çekerek üç aylık geçici mühlet alan Tire merkezli Tire Egeden Organik Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ve şirket yetkilisi Burçin Badak hakkında mahkeme yeni kararını verdi.

Koruma kalkanına alındı

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, dosya kapsamında yaptığı inceleme sonucunda, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı söz konusu şirket ve gerçek kişi hakkında geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet kararı verdiğini duyurdu. Böylelikle, şirketin zor süreçten kurtulması ve borçlarını yapılandırması için bir yıllık yasal koruma kalkanı oluşmuş oldu.

Alacaklılara çağrı da yapıldı

Resmi ilan sitesinde mahkeme tarafından yapılan duyuruya göre; İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, alacaklıların ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Konkordato Komiseri Avukat İsa Kaya’ya başvuruda bulunmaları hususunda da çağrı yapıldı. Alacakların fatura, makbuz ve senet gibi hukuki dayanakları sunarak alacaklarını kaydettirmeleri gerektiği ifade edildi. İlanda, “On beş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) konkordato projesinin müzakerelerine (toplantıya) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları ilan olunur” denildi.