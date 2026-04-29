İzmir'in en tehlikeli 10 semti listesi resmi bir kaynağa dayanmasa da kolluk operasyonları, medya raporları ve mahalle sakinlerinin gözlemleri ortak bir tabloya işaret ediyor. Konak, Bayraklı, Karabağlar ve Buca ilçelerinde yoğunlaşan bu bölgeler; uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve gece saatlerindeki olaylarla anılıyor. Aşağıdaki liste, bu kriterler ışığında derlendi.

İzmir'in en tehlikeli 10 semti hangileri?

Aşağıdaki bölgeler, İzmir'in en tehlikeli 10 semti arasında en sık gösterilen yerleşimler. Liste, kentsel dönüşümle birlikte zaman içinde değişebilir.

Kadifekale (Konak): Tarihi surlarıyla ünlü olsa da gecekondu dokusu ve dar sokaklarıyla yıllardır asayiş raporlarında yer alıyor. Polisin sürekli devriye gezdiği bölgelerden biri.

Basmane (Konak): Garı, otelleri ve göçmen yoğunluğuyla bilinen Basmane, akşam saatlerinde yalnız dolaşmanın sakıncalı sayıldığı bir bölge. Uyuşturucu satışı ve kapkaç olayları semtin en büyük problemi.

Tepecik (Konak): Yoğun nüfusu ve karışık yapısıyla şehrin merkezinde olmasına rağmen güvenlik açısından sıkıntılı bir nokta. Gece olayları sıklıkla haberlere konu oluyor.

Eşrefpaşa (Konak): Geçmişte çete olaylarıyla anılan semt, kentsel dönüşümle bir miktar sakinleşse de uyuşturucu kullanımı hâlâ rapor ediliyor.

Gültepe (Konak): Düşük gelir grubunun yaşadığı bölgede işsizlik, gençler arasındaki suç eğilimini besleyen ana etken olarak öne çıkıyor.

Gürçeşme (Bayraklı): Bayraklı'nın en sorunlu mahallelerinden biri kabul ediliyor. Çete faaliyetleri ve şiddet vakalarıyla forumlarda sıkça gündeme geliyor.

Gümüşpala ve Örnekköy (Bayraklı): Birbirine komşu bu iki mahalle, asayiş olaylarıyla aynı listede yer alıyor. Hırsızlık ve kavga vakaları semtin sıcak gündemi.

Gediz Mahallesi (Buca): Yerleşim yoğunluğunun yüksek olduğu bölgede gençler arasındaki kavgalar ve mülke yönelik suçlar şikâyet konusu.

Bozyaka ve Gülyaka (Karabağlar): Karabağlar'ın bu iki mahallesi, gece saatlerinde güvenlik zafiyetinin hissedildiği bölgeler arasında gösteriliyor.

Asarlık (Menemen): Menemen sınırlarında kalan Asarlık, düşük gelir ve işsizlik oranlarının getirdiği sosyal sorunlarla biliniyor. Sokak kavgaları ve madde kullanımı en çok dile getirilen meseleler.

İzmir semtleri neden tehlikeli olarak anılıyor?

Sosyologlara göre bu bölgelerin ortak paydası ekonomik. Yoğun iç göç, plansız yapılaşma ve işsizlik bir araya geldiğinde sosyal dokuda çatlaklar oluşuyor. Çamdibi, Altındağ ve Çimentepe gibi semtlerde de benzer dinamikler gözleniyor. Kentsel dönüşüm projeleri devreye girdikçe bazı bölgelerde tablonun yumuşadığı, bazılarında ise sorunun yer değiştirdiği görülüyor.