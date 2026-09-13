Başrollerini Zoe Saldaña ile Nicole Kidman'ın paylaştığı yapımda, CIA sahadaki operasyonlarını sertleştirirken izleyiciler Lioness 3. sezon 8. bölüm yayın tarihi araştırmalarına hız verdi. İnternette bölümün iptal edildiği veya ertelendiği iddiaları dolaşmaya başladı. Yayın akışındaki takvim karmaşası izleyiciyi yanılttı.

Joe McNamara karakterinin kaçırılması ve pusu operasyonuyla alevlenen yedinci bölümün hemen ardından gözler büyük hesaplaşmaya çevrildi. Teşkilat içindeki köstebek iddiaları ve sınır ötesi operasyon planları final kapısını araladı. Bekleyiş sürüyor.

Lioness 3. sezon 8. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Lioness 3. sezon 8. bölümü, 20 Eylül 2026 Pazar günü Paramount+ kütüphanesinde ve Türkiye'de diziyi yayınlayan platformlarda yayına girecek. ABD yerel saatiyle gece yarısı platforma yüklenecek olan yapım, Türkiye saatiyle pazar sabahından itibaren seyredilebilecek.

Zoe Saldaña'nın hayat verdiği Joe karakterinin kaderi bu randevuda mühürlenecek. Edwin Mullins ile Kaitlyn Meade ikilisinin masadaki planı son hamlesini yapacak. Geri sayım başladı.

Lioness yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Lioness 3. sezon 8. bölümü herhangi bir kriz ya da erteleme yüzünden değil, yayın akışında bu hafta 7. bölümün sırası bulunduğu için bugün ekranlara gelmedi. İzleyicilerin bir kısmı sezonun daha erken biteceğini düşünerek sekizinci bölümü bekledi, oysa takvim haftalık tek bölüm temposuyla tıkır tıkır işliyor.

Yedinci bölüm olan "Kiss the Girls", 13 Eylül akşamı orijinal akışında izleyici karşısına çıktı. Yapım şirketi final randevusunu planlandığı gibi bir sonraki haftaya bıraktı. Dedikodular asılsız çıktı.

Lioness 3. sezon kaç bölüm sürecek?

Lioness yapımcıları üçüncü sezonu tıpkı önceki iki sezonda olduğu gibi toplam 8 bölüm şeklinde kurguladı. Aksiyon temposunu diri tutmak isteyen senaryo ekibi, hikayeyi yaymadan sekizinci saatte sezonun düğümünü tamamen çözecek. Düğüm çözülüyor.

Bölüm Numarası Bölüm Adı Orijinal Yayın Günü 1. Bölüm The Spider and the Fly 2 Ağustos 2026 5. Bölüm The Iron Curtain 30 Ağustos 2026 6. Bölüm Sins of the Father 6 Eylül 2026 7. Bölüm Kiss the Girls 13 Eylül 2026 8. Bölüm (Final) Sezon Finali 20 Eylül 2026

Büyük finalde Cruz ile Joe arasındaki sadakat sınavı yeni bir boyut kazanacak. Heyecan tavan yaptı.