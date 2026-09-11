Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yaşanan taşkınlık bardağı taşıran son damla oldu. Maç bitiminde görevinden ayrılacağını duyuran tecrübeli teknik adam, soyunma odasında ve basın toplantısında bu saldırının getirdiği psikolojik yıkımı dile getirdi. Olay yargıya taşındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı gecikmeden soruşturma başlattı. Emniyet ekipleri stat içi yüz tanıma ve kamera kayıtlarını tarayarak şüphelinin kimlik bilgilerine ulaştı. Taraftar gözaltına alındı.

İsmail Kartal'a şişe atan kim ve hangi takımlı?

İsmail Kartal'a tribünden su şişesi fırlatan şahsın emniyetteki kayıtlara göre K.A. baş harfleriyle tanımlanan bir şüpheli olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının karşılaşmayı Fenerbahçe tribününden takip ettiği saptandı. Savcılık talimatıyla Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan şahsın açık kimlik bilgileri soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmadı. İfade işlemleri tamamlandı.

Olay Bilgisi Resmi Detay Müsabaka Fenerbahçe 1 - 1 Roma Şüphelinin adı K.A. Yasal dayanak 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunu Uygulanan yaptırım Seyirden men (maçlara giriş yasağı) Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı

Su şişesi fırlatan taraftar ne ceza aldı?

Teknik direktörün kafasını hedef alan taşkın taraftara 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

Şüpheli K.A., adli kontrol hükümleri çerçevesinde Fenerbahçe'nin ve diğer tüm kulüplerin resmi müsabakalarının oynandığı günlerde polis merkezine giderek imza verecek. Şahsın stadyumlara girişi süresiz olarak askıya alındı. Yargılama süreci devam ediyor.

Aziz Yıldırım tribün tepkisine ne dedi?

Başkan Aziz Yıldırım, maç çıkışında yaptığı açıklamada kendi teknik adamına yabancı madde fırlatan tribünlere sert tepki gösterdi.

Kartal'ın arkasında duran Yıldırım, "Bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kendi hocasının kafasına şişe atmak bu camiaya yakışmaz. İsmail Kartal bizim evladımızdır ve görevinin başındadır" sözleriyle camiaya kenetlenme çağrısında bulundu. Deneyimli hocanın pazartesi günkü Gaziantep FK randevusunda kulübede yer alması hedefleniyor.