Savaşsız bir dünya için birlikte hareket edelim.

Savaşın nedenleri hep aynı kalmıştır. Yüzyıllardır bu dünyada savaş olmaktadır. İnsanlığın tarihinde geçmişinde hep savaş vardır savaş, nedenleri ise hep aynı değil mi? Egemenlik kurmak..



Tarihe, geçmişe baktığımız zaman Milat’tan önce 3000 yıllarında başlayan ve yıllardır birbiriyle savaşan ülkeler çoğu zaman mazlumun canını yaktı.

Kaybedilen kazanılan savaşlar...

Peki günümüzde ABD ve İsrail İran Savaşı devam ediyor diğer yandan Ukrayna ve Rusya Savaşı ortalama dört yıldır durmadan ilerliyor. Bu savaşta milyonlarca insan kayıp olduğunu sosyal medya hesaplarından basınından duyuyoruz Maddi manevi olarak bir kayıp var burada... İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı bir soykırım savaşında binlerce Filistinli öldürüldü.

Şimdi sormak istiyorum. Neden bu savaşlar var? Neden bu savaşlarda çocuklar kadınlar öldürüldü? Neden bu insanları öldürüldü? Bu savaş suçu işleniyor olmuyor mu? Savaş kanunlarının ihlali diye bir suç var savaşlarda sivil halkın işte çocukların esirlerin öldürülmesi savaş suçu sayılmakta değil miydi? Onların işkenceye maruz kalması sabah suçu kapsamında değil miydi? Uluslararası hukuk çerçevesinde cezalandırılmaktaydı bildiğimiz kadarıyla...

Asıl soru şu peki bu savaşları kimler nasıl anlayacak? Ne zaman önleyecek? Neyse ki biz bu konuda biraz daha şanslıyız Türkiye halkı olarak bir Türk olarak...

Sadece kısa bir anektot savaş yerine diplomayı, insanlığı, barışı seçmek insanlığı kurtarır savaşa gidilen bütçeyle insanlığa topluma yatırım yapılsa sadece ölümlerin önüne geçmekle kalınmaz ülkeyi de daha iyi bir noktaya taşımaya yardımcı olur.

Yazımı bitirmeden önce son sözlerimde şunu tekrar dile getirmek istiyorum savaşsız bir dünya için birlikte yol olalım...