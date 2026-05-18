Hayatımızın hatasını yaptık!..

Hala farkında değilmişiz gibi bir rehavet içindeyiz...

Sonunda...

Su krizi kendini aslanlar gibi göstermeye başladı...

Özellikle güzelim Ege’de sıkıntı büyük...

Çevre bilimcilere göre...

Küresel su krizi kapıda!

İlkokul öğrencileri bile “yaklaşan bela”nın farkında...

*

Hatırlayın iki hafta önceyi...

Bastığımız bereketli toprağı...

Bir avuç maden için perişan edenler...

Diledikleri gibi gibi devam ediyorlar...

Oysa...

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de (Akbelen Ormanı)...

Tarım arazilerinin ve ağaçların kesilmesine karşı yürütülen...

Çevreci direnişin içinde yer alan...

İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık...

Bölgedeki kamulaştırma ve ağaç kesim işlemleri sırasında...

Jandarmaya direndiği (daha doğrusu) ağaca sarıldığı için...

“41 gün cezaevinde tutulmuştu...”

Ardından da...

Yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti...

Sadece...

“Kesmeyin bu güzelliği; kıymayın bu ağaçlara!” dediği için...

Oysa...

Aylar önce...

Birleşmiş Milletler raporları ve iklim uzmanları...

Küresel su krizine dikkat çekiyorlardı...

*

“Karar Gazetesi”nin haberine göre...

Lüks konutlar için Sazlıdere Barajı kurutulurken...

Jet hızıyla alınan maden ruhsatları sayesinde...

Muğla Akbelen, Uşak Güney köyü ile...

Ordu Aybastı yaylalarındaki su kaynakları alarm vermeye başladı...

Yarınlarda...

Kafamızı duvarlara vurmayız inşallah!

*

Eğri oturup, doğru konuşmakta yarar var...

Özellikle doğal kaynak suları bakımından...

Şükürler olsun...

Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki...

Onlarca ülkeye ambalajlı su satıyor...

Harika!

Ne var ki...

Madencilik yapma uğruna bereketli topraklardaki ağaçları kesersek...

Suyumuzu kirletirsek; mezarlıkları başka yerlere taşırsak...

Bu gidişatın sonu ne olur?

*

Herkes biliyor!

Vatandaşın tepkisine rağmen...

Yasa ile...

Tarım arazilerinin ve orman alanlarının...

Madencilik faaliyetlerine açılma süreci...

Artık her zamankinden daha da kolay oldu...

Dikkat!

En çarpıcı gelişme şudur:

Geçen yıl maden arama ruhsatlandırma sayısı 410 bine yükseldi...

Bir de sıkıntılı gelişme var...

Dağlar maden açmak için tahrip edildiğinde...

Ne mi oluyor?

Doğal olarak ekosistem bozuluyor...

Yağış azalıyor ve yeraltı su seviyeleri düşüyor!

*

Altın ve kömür madenciliği büyük adımlarla ilerliyor...

Böyle giderse...

Ekolojik denge kökten bozulacak...

Çıkarılan madenlerin yıkanması...

Siyanürle saflaştırılması sonucu...

Al sana...

Hızla kirlenen yeraltı ve yerüstü su kaynakları!

Daha beteri var!

Dağlar maden açmak için “dağ olmaktan” çıkarıldığında...

Ekosistem bozuluyor ve yeraltı su seviyeleri düşüyor...

*

Bitiriyoruz...

Ordu’nun Aybastı yaylasında yaşananlarla...

Tarım ve hayvancılık yapılan alanlarda sondaj çalışmaları köylüleri perişan ediyor... Onlar da diyorlar ki: “Hayvan yetiştiremeyeceksek ne yapacağız; toprağımızı bırakıp gitmemizi mi bekliyorlar?” diyerek isyan ediyorlar... Yazık, günah değil mi?”

Nokta...

Hamiş: “Bir karış toprağım için canımı bile veririm!” / Akbelen Köyü muhtarının 41 gün tutuklu kalan kızı Esra Işık...

Sonsöz: Madencilikte kullanılan kimyasallar ve ortaya çıkan hafriyat; arsenik, kurşun, cıva ve kadmiyum gibi zehirli elementlerin yeraltı sularına karışmasına neden olur... Bunun adı da “Ağır metal kirliliği”dir...