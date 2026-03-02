Son Mühür/Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu gerçekleşti. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal idaresinde gerçekleşen toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü. Gündem dışı konuşmalar bölümünde uzun süredir süren Karşıyaka Belediyesi'nin halef selef polemiği yeniden ortaya çıktı. Başkan Ünsal, geçmiş dönem belediye başkanı Cemil Tugay'ın yönetiminden bu güne gelen problemleri öne sürdü.

Latife Hanım Mahallesi’ne doğal yaşam alanı gelecek

Meclis gündeminde öne çıkan önerge, Latife Hanım Mahallesi, 2447 ada, 32 parselde bulunan toplam 184 bin 729,96 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 98 bin metrekarelik kısmının sahipsiz sokak hayvanları için Doğal Yaşam Alanı olarak kullanılmasını kapsadı.

Önerge doğrultusunda, sürecin sınır komşuları Bayraklı ve Çiğli Belediyeleri ile koordineli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için Belediye Başkanı Ünsal protokol imzalama yetkisi verilmesi meclis üyelerinin değerlendirilmesiyle önerge doğrudan oy birliği ile onaylandı.

Gürcistan’ın Kutaisi kentinde 1, 2 ve 3 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan City Day ve Youth Forum etkinliklerine katılmak üzere belediyede personeli iki kişinin harcırah giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması hakkında önerge geldi. AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk’ün belediye bütçesinden neden karşılandığını sorması üzerine Başkan Ünsal cevap vererek, “İmkanlarımız kısıtlı olduğu ama yine de çok iş yapıyoruz. Gürcistan bütün dünyadaki kardeş belediyeyi çağırıyor. İş birliği, hibe olacak. Bizim de yararlanabileceğimiz bir şey var mı diye gitmelerini doğru bulduk. Bir masrafımız yok her şeyi onlar karşılıyor. Sadece uçak ücreti var. Bize buradan mutlaka bir şey çıkacaktır” dedi.

Kesici alet satışına yasak. Hangi satıcıları etkileyecek?

Toplantıda Karşıyaka ilçesinin semt pazarları ve belediye izniyle kurulan etkinlik alanlarında kesici ve delici alet satışının yasaklanmasına ilişkin önerge görüşüldü. Çocuklara yönelik artan şiddet olayları ve güvenlik riskleri gerekçe gösterilerek semt pazarları, üretici pazarları, tematik pazarlar ve ikinci el satış organizasyonlarında bıçak, sustalı, kama, hançer, satır, balta, kılıç, pala ve benzeri kesici-delici aletlerin satışının yasaklanması kararlaştırıldı. Yasağın genel ticari faaliyetleri ve ruhsatlı işyerlerini kapsamayacağı belirtilirken, karara aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Önerge, meclis üyelerinin oy birliği ile doğrudan ile kabul edildi.

Gündem maddesi hakkında konuşan Başkan Ünsal, “Bıçaklanma olayı çok arttı. Çocukları korumak adına Karşıyaka’daki bütün pazaryerinde, 2.el satış yerleri de dahil satılmasını yasaklanmasını istiyoruz” dedi.

Kent A.Ş’nin faaliyet alanını genişletmek ve sermaye artışı

Komisyon raporlarına göre, Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye şirket faaliyet alanına inşaat ve yapı müteahhitliği eklenmesi, şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konular” maddesinin tadil edilmesi komisyonlar tarafından oy çokluğu ile kabul edilmişti. AK Parti Grupbaşkanvekili Hasan Ünal ise ret oyu vermişti. Ayrıca şirketin sermayesi 104.166.666,66 TL nakdi olarak artırılması ve belediye hissesi olan yüzde 96’lık pay kapsamında 100.000.000 TL sermaye artışına katılımı da komisyonlarda oy çokluğu ile kabul edilerek meclisin gündem maddesine geldi. Mecliste görüşülen rapora meclis üyeleri oy çokluğu verdi.

Ünsal: Yalnız bir belediyeyiz. Buna rağmen aslında çok güçlüyüz

Dilek temenniler bölümünde geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir takım ziyaretler sonrası Başkan Ünsal parti mi değiştirecek şeklinde ortaya çıkan iddialara cevap veren Ünsal, “ Ankara ziyaretim oldu. Bakan Işıkhan ile görüştüm. Vekil Ceyda hanıma teşekkür ediyorum. Bazı yorumcular bizim kuaförde tanıştığımızı söylüyor. Hayatımda duyduğum en cinsiyetçi yorum. Bu kadar cinsiyetçi kadını öne koyan söylem olamaz. Kınıyorum. Belediyemizin vergi borcu üzerine bir görüşme gerçekleştirdim. Bu konu hakkında Bakan’dan fikir aldım. Bu görüşmeyi işçilerin maaşlarına olanak tanımak için yaptık. Televizyon ekranlarında koca koca adamlar konuyu parti transferine kadar getirdi. Bizim mücadelemiz konuşulmalıydı. Özne benim ama haberim yok. Karşıyaka halkı da emekçileri de benim bunu neden yaptığımı biliyorlar. Söz konusu Karşıyaka Belediyesi’dir. Karşıyaka Belediyesi için her kapıyı çalar, her elli sıkabilirim. Maddi sıkıntılarımızın sürekli konuşulmasına üzülüyorum. Bu durumu koz olarak görüp samimiyetsizliğe de üzülüyorum. Yalnız bir belediyeyiz. Buna rağmen aslında çok güçlüyüz. Aile bağlarımızla, sevgi saygımızla yıkılmadık. Yıkılmayacağız. Bana geçmiş döneme dil uzatma, bahane değil iş üret diyenler var. Bahane falan üretmiyorum. Ortaya olan bir şeyin tespitini koyuyoruz. İşçi alacakları, biriken maşlar, borçlu mu bırakıldı… Herkes bir şeyler söylüyor. Herkesin savunması, söylemi varsa, herkes haklı ise biz bu duruma nasıl geldik. Faydası olmayan, elini taşın altına koymayan ağzına Karşıyaka Belediyesi’ni almasın” dedi.

“Bahane, geçmişi karalamak değil. Gerçekler ortada”

Geçmiş dönemle ilgili söz konusu problemleri paylaşan Ünsal, “2022 yılından bu yana taşınmazların üzerinde haciz var. Elimiz kolumuz bağlı. Bu bir bahane mi, geçmişi karalamak mı hiç değil. Gerçekler ortada. 2023 yılında tüm belediyeler yatırımlar yaparken bu belediye bu haktan yararlanmamış. Bu benim karalama kampanyam olabilir mi, hayır çünkü ben daha yoktum. Karşıyaka belediyesi maaş ödeyemez duruma geldiyse bu gerçekler ne? Ben görevi aldığımda memura TİS, ödenmemiş maaş borçları vardı. Ben bu yüzden Sayın Bakan’a gidiyorum. Borç katlanarak artıyor. Bunun sorumlusu değilim. Var gücümle çalışıyorum. Bunu yaparken de köstek değil destek olunmasını istiyorum” dedi.

“Kent AŞ. işçilerine 200 milyon borcumuz var”

Ünsal, “200 milyonun üzerinde faiz ödüyoruz. Daha faizi ödemeye çalışıyoruz. Ana paraya daha gelemedik bile. Yerel seçimlerden bu yana iller bankasından 500 milyon kesildi. Kent AŞ. işçilerine 200 milyon borcumuz var. İşçilerin alın terini siyasete alet edilmesine üzülüyorum. Biz doğru bildiğimiz yollardan devam edeceğiz. Ne istediğimizi, nasıl düzlüğe çıkacağımı biliyorum. Bakan Işıkhan’ın bunu anladığını biliyorum” dedi.

“Büyükşehir aylardır ödeme yapmadı”

Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınan iki merkezin bedeline ilişkin ödeme sürecinin işletilmediğini öne süren Başkan Ünsal, “Cemil Tugay geçtiğimiz günlerde ‘bütün ilçe belediyelerine destek veriyorum, Karşıyaka Belediyesi’ne de destek vermeye hazırım” şeklinde açıklama yaptı. Ancak Büyükşehir bizim iki tane merkezimi aldı. Biri de Alzhemir merkezi. Bu merkezleri 3 taksit ile ödeyecekti. Ancak bu ödenekleri biz almıyoruz. Direkt SGK’ye kesiliyor. Ancak aylar olmasına rağmen henüz ödenmedi. Ayda 42.5 milyon SGK borcuna kesilecekti. Hazırım denildiği için bunu da söz olarak kabul ediyorum. Takibini yapacağımızı en kısa zamanda kendisine ileteceğimi ifade ediyorum” dedi.