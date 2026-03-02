Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yasal düzenleme trafiği devam ederken, milyonlarca emeklinin gözü kulağı iktidar kanadından gelecek ekonomi başlıklarına çevrilmiş durumda. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son hazırlanan kanun teklifi paketine dair merak edilen en kritik sorulardan birine açıklık getirdi. Sosyal haklar ve ekonomik düzenlemeleri içeren yeni torba yasada emekli ikramiyelerine yönelik bir artış veya ek ödeme maddesinin yer alıp almayacağı tartışmaları sürerken, Güler’in yaptığı son beyanat mevcut tablonun çerçevesini netleştirdi.

Yeni kanun teklifinde ikramiye maddesi bulunmuyor

Hükümetin Meclis’e sunduğu güncel yasal düzenlemelerin içeriğine dair bilgilendirmede bulunan Abdullah Güler, hazırlanan son taslakta emekli ikramiyeleriyle ilgili herhangi bir hükmün yer almadığını kamuoyuna duyurdu. Güler, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" diyerek, üzerinde çalışılan mevcut yasal metnin kapsamını sınırladıklarını ifade etti. Bu açıklama, bayram ikramiyelerinde artış ya da ek bir ödeme beklentisi içinde olan kesimler için yasal takvimin mevcut paket dışındaki gelişmelere bağlı kalacağını tescillemiş oldu.

Ekonomi paketinin içeriği ve stratejik öncelikler

AK Parti kurmayları tarafından hazırlanan ve Meclis komisyonlarında görüşülmeye başlanacak olan paketin temel odak noktaları, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve bütçe disiplini ekseninde şekilleniyor. Abdullah Güler’in açıklamasıyla birlikte, ikramiye konusunun bu spesifik paket içerisinden çıkarılmış olduğu veya başlangıçtan itibaren gündeme alınmadığı anlaşıldı. Uzmanlar, hükümetin ekonomi politikasında öncelikli olarak enflasyonla mücadele ve kamu harcamalarının dengelenmesi stratejisini izlediğini, bu nedenle bazı sosyal beklentilerin farklı takvimlere yayılabileceğini değerlendiriyor.

Emeklilerin gözü gelecek dönem düzenlemelerinde

Söz konusu açıklama sonrası, emekli vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının dikkati bir sonraki yasal süreçlere odaklandı. Mevcut teklifte yer almayan ikramiye konusunun, yılın ilerleyen dönemlerinde başka bir torba yasa veya özel bir düzenleme ile gündeme gelip gelmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Abdullah Güler, meclis çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtirken, sunulan teklifin diğer maddelerinin yasalaşma sürecine dair detayların önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti. Kamuoyu, ekonomi yönetiminin emeklilere yönelik orta vadeli planlamalarını yakından takip etmeye devam ediyor.