Karşıyaka Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal idaresinde gerçekleşti. Meclis toplantısına damga vuran an ise halef selef polemiği oldu. Geçmiş dönem belediye başkanı olan ve şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay'ın yönetiminden bu güne gelen problemler, Başkan Ünsal tarafından öne sürüldü.

Ayrıca Başkan Ünsal Büyükşehir'in kendilerine ait olan iki merkezi aldığını dile getirerek, "Cemil Tugay geçtiğimiz günlerde ‘bütün ilçe belediyelerine destek veriyorum, Karşıyaka Belediyesi’ne de destek vermeye hazırım” şeklinde açıklama yaptı. Ancak Büyükşehir bizim iki tane merkezimi aldı. Biri de Alzhemir merkezi. Bu merkezleri 3 taksit ile ödeyecekti. Ancak bu ödenekleri biz almıyoruz. Direkt SGK’ye kesiliyor. Ancak aylar olmasına rağmen henüz ödenmedi. Ayda 42.5 milyon SGK borcuna kesilecekti. Hazırım denildiği için bunu da söz olarak kabul ediyorum. Takibini yapacağımızı en kısa zamanda kendisine ileteceğimi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Ünsal'ın meclis toplantısındaki bu açıklamalarının ardından Ünsal'a İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt gecikmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın B. Yıldız Ünsal tarafından, ilçe belediye meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Sayın Dr. Cemil Tugay’a atfen dile getirilen bazı iddialar ne yazık ki gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın B. Yıldız Ünsal tarafından, ilçe belediye meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Sayın Dr. Cemil Tugay’a atfen dile getirilen bazı iddialar ne yazık ki gerçeği yansıtmamaktadır.

Basına yansıyan haberlerden Sayın Yıldız’ın dile getirdiğini öğrendiğimiz “Büyükşehir bizim iki tane merkezimizi aldı. Biri de Alzhemir Merkezi. Bu merkezleri 3 taksit ile ödeyecekti. Ancak bu ödenekleri biz almıyoruz. Direkt SGK’ye kesiliyor. Ancak aylar olmasına rağmen henüz ödenmedi” şeklindeki ifadesi tümüyle hatalıdır.

Kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlamaların önüne geçilmesi amacıyla konuya açıklık getirilmesi kaçınılmazdır.

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne göre bahse konu edilen işlemler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alınması zorunludur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka Belediyesi’den devralmak için harekete geçtiği Ziya Gökalp Kültür Merkezi ve Alzheimer Merkezi için bu kapsamda gerekli süreçler başlatılmışsa da bakanlıktan onay taleplerimize henüz yanıt alınamamıştır. Bu nedenle henüz gerçekleşmeyen bir devir işlemi için ödeme yapılması da yasal olarak mümkün olmamıştır.

Bu arada tasarruf genelgesinin yürürlük tarihinden önce 200 milyon TL bedelle devralmak için harekete geçtiğimiz Mavişehir’deki arazinin satışına Karşıyaka Belediyesi’nin onay vermediğine değerli hemşerilerimize hatırlatmak isteriz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm ilçe belediyelerimize olduğu gibi Karşıyaka Belediyesi’ne de ayrım gözetmeksizin destek olma çabası içindedir. Taziye evine verilen destek de bunun somut örneklerinden biridir. Karşıyaka Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nde bekleyen hiç bir ödemesi bulunmamaktadır."