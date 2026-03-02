Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde de bölgeyi ateş çemberinin içine sokan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı vardı.

Özel, AK Parti iktidarının sanki tüm varlığını ona bağlamış gibi her koşulda Trump yönetimin safında durmasını, ABD ve İsrail'in saldırganlığına dayanan yeni dünya düzeni arzularına karşı utangaç ve ürkek tutum göstermesini asla kabul etmiyoruz.'' vurgusunda bulunarak, iktidarı harekete geçmeye çağırdı.

Ürkek ve utangaç bulmuş!..



Özgür Özel'in ''Ürkek ve utangaç'' vurgusuna cevap AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar'dan geldi.

''CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın savaşa ilişkin tutumunu ‘ürkek’ ve ‘utangaç’ bulmuş.

Hayret.'' diyerek yaşadığı şaşkınlığı belirten Tayyar,

''Hem ABD hem İran hem Körfez ülkeleriyle yoğun diploması hamlesi başlatarak, savaşı durdurma çabasına bozulmuş.

Türkiye’yi ateş çemberinin dışında tutma başarısından dolayı incinmiş.

Sağduyulu ve aklı selim politika izlenmesine morali bozulmuş.

Sinop’ta füze denemesine ‘balıklar rahatsız oluyor’ diye karşı çıkıyordu, bir anda şahin kesilmiş.

Ne yiyor ne içiyor bilmiyorum ama biri tutsun şu küçük enişteyi.

Araya gitmesin'' önerisinde bulundu.



Özgür Özel ne demişti?



Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" buluşmasında İran'da yaşananlarla ilgili olarak,

"AK Parti iktidarının sanki tüm varlığını ona bağlamış gibi her koşulda Trump yönetimin safında durmasını, ABD ve İsrail'in saldırganlığına dayanan yeni dünya düzeni arzularına karşı utangaç ve ürkek tutum göstermesini asla kabul etmiyoruz.'' vurgusunda bulunmuştu.

Türkiye liderlik etmeli...



''Türkiye'nin bu konuda ciddi tutum alması, hem ülkemizin güvenliğini sağlamak hem de dünyanın benzer ülkelerinde bu hassasiyetlerin gelişmesine liderlik etmek için şarttır'' diye konuşan Özel,

''İran'daki rejimin baskıcı ve insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte, İran ve bölgenin geleceğine karar verecek olanların sadece ve sadece burada yaşayanlar olduğunu hatırlatmak ve bunun için mücadele etmek sorumluluğumuzdur." hatırlatmasında bulunmuştu.