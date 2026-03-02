Twitter’da kısa sürede binlerce şikayet yağdı. İnsanlar ekran görüntüleri paylaşarak “Claude çöktü”, “neden açılmıyor” sözleriyle binlerce mesaj paylaştı. Resmi status sayfası da olayı doğruladı ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Sorun sadece web arayüzünde yoğunlaşıyor, geliştiriciler API üzerinden çalışmaya devam edebiliyor.

Twitter’da Claude Çöktü Şikayetleri Patladı

Kullanıcılar yaşadıkları sorunu x platformundan paylaştı. Birçok kişi “Claude web partial outage yaşıyor, API çalışıyor ama login kısmı çökmüş” diye yazdı. Türkçe paylaşımlarda da “Claude açılmıyor”, “sonsuz döngüye girdi”, “refresh yapınca status sayfası çıkıyor” ifadeleri öne çıktı. Bazıları Claude Code’un da etkilendiğini, kod üretme araçlarının çalışmadığını belirtti.

Ekran görüntüleri ve kısa videolarla desteklenen postlar hızla yayıldı. Kimisi “vibe coders dışarı çıktı çünkü Claude gitti” diye espri yaptı, kimisi “benim ağım mı yoksa Claude mu” diye sordu. Downdetector verilerine göre binlerce rapor aynı anda yükseldi.

Resmi Açıklama ve Teknik Detaylar

Anthropic’in status.claude.com sayfası saat 11:49 UTC’de “Investigating” uyarısı verdi. 12:06’da inceleme devam ediyor denildi, 12:21’de ise önemli güncelleme geldi: Claude API sorunsuz çalışıyor, sorunlar claude.ai ve login/logout yollarında yoğunlaşıyor. Platform.claude.com ile Claude Code da kısmi kesinti listesinde yer alıyor.

Şirket henüz kesin sebebi açıklamadı. Sorunun ne kadar süreceği belirsiz. Kullanıcılara “daha sonra tekrar deneyin” önerisi yapılıyor. API kullanan geliştiriciler ise işlerine devam edebiliyor, bu da ekipler için geçici rahatlama sağlıyor.

Kullanıcılar Ne Yapmalı, Ne Bekliyor?

Claude sevenler şu an alternatiflere yöneliyor. Bazıları Grok veya diğer modelleri tercih ederken, bir kısmı da sabırla status sayfasını yeniliyor. Twitter’da “Claude döndü mü” sorguları artarken, resmi hesaplar henüz yeni paylaşım yapmadı.

Bu tür kesintiler yapay zeka araçlarının hızla büyüdüğünü ve altyapı yükünün arttığını gösteriyor. Anthropic ekibi sorunu çözmek için çalışıyor. Güncellemeler status sayfası ve resmi kanallardan takip edilebilir. Claude tekrar açıldığında kullanıcılar eski hızına kavuşacak gibi görünüyor.