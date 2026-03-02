Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında toplam 13 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

13 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma çerçevesinde, aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından Bolu Adliyesi’ne getirilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı.

Savcılık, Tanju Özcan ve Süleyman Can’ı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Mahkemeden tutuklama kararı

Sulh ceza hakimliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında tutuklama kararı verdi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kararın ardından Bolu’da siyasi gündem hareketlenirken, soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Mahmut Tanal’dan tepki

Adliyede süreci takip eden CHP’li milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tutuklama kararına tepki gösterdi.

Tanal, tutuklamaya sevk kararında “somut delil, menfaat sağlama, kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimali bulunmadığını” savundu.

Kararın ardından yaptığı paylaşımda, “Bolu Sulh Ceza Mahkemesi; Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında tutuklama kararı verdi. Diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Siyasi ve hukuki süreç yakından izleniyor

Yaşanan gelişme, yerel yönetimlere yönelik yürütülen soruşturmalar ve siyasi tartışmalar açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

CHP cephesinden karara yönelik eleştiriler gelirken, hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ve soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.