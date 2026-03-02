Son Mühür - İran’ın Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdindeki temsilcisi Reza Najafi, 35 üyeli yönetim kurulu toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Najafi, ABD ve İsrail’in askeri operasyonları sırasında Natanz’daki büyük nükleer tesisin vurulduğunu ifade etti.

Natanz nükleer tesisine saldırı

Reza Najafi, “Dün yine İran’ın barışçıl ve güvenli nükleer tesislerine saldırdılar” ifadelerini kullandı. Reuters muhabirinin hangi tesisin hedef alındığına ilişkin sorusuna ise “Natanz” yanıtını verdi.

555'e yükseldi

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından izlerken, İran Kızılayı saldırıların başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 555’e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıların farklı bölgelerde etkili olduğu, sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Çok sayıda yaralının hastanelere sevk edildiği ve durumun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Savaşta son durum

Reuters’a konuşan bir İsrailli askeri yetkili, İsrail’in Lübnan’a yönelik işgal seçeneği dahil tüm alternatifleri değerlendirdiğini söyledi Lübnan’daki Hizbullah, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İsrail’e saldırı başlatmıştı. İsrail ordusu ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah’a ait hedefleri vurduklarını duyurmuştu.

Suudi rafinerisi vuruldu

İran’ın insansız hava araçlarıyla Suudi petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait Ras Tanura Rafinerisi’ni hedef aldığı bildirildi. Suudi Arabistan’ın doğu kıyısında, Basra Körfezi’nde bulunan Ras Tanura Rafinerisi, ülkenin en önemli petrol tesislerinden biri olarak biliniyor. Saldırının ardından rafineride yangın çıktığı açıklandı.

Birkaç ABD uçağı düşürüldü

Kuveyt Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt’te birkaç ABD savaş uçağının düştüğü bildirildi. Açıklamada tüm mürettebat üyelerinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtilirken, uçakların düşüş nedenine ilişkin ayrıntıların henüz paylaşılmadığı ifade edildi.