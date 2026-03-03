Son Mühür- Karadeniz suları, öğle saatlerinde meydana gelen orta şiddetteki bir depremle hareketlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son verilere göre, deniz tabanında gerçekleşen sarsıntı çevre yerleşim birimlerinde kısa süreli bir endişeye yol açtı. Depremin büyüklüğü ve derinliği hakkındaki teknik detaylar, sismik hareketliliği yakından takip eden uzmanlar ve bölge halkı tarafından mercek altına alındı.

Sarsıntının merkez üssü ve teknik veriler

AFAD verilerine göre, Karadeniz’in derinliklerinde kaydedilen depremin büyüklüğü 4.3 (Mw) olarak ölçüldü. 3 Mart 2026 tarihinde, tam olarak saat 15:09:45’te gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki sismograf istasyonları tarafından anlık olarak kaydedildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda depremin koordinatları 43.37944 Kuzey enlemi ve 39.525 Doğu boylamı olarak belirlendi. Sarsıntının merkez üssünün deniz açıklarında olması, olası bir can veya mal kaybı riskini minimize eden en önemli faktör olarak değerlendiriliyor.

Deprem yer yüzeyine yakın bir noktada gerçekleşti

Sarsıntının en dikkat çekici detaylarından biri ise derinlik bilgisi oldu. AFAD sismologları, depremin deniz tabanının yaklaşık 7.37 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Yer yüzeyine nispeten yakın bir noktada gerçekleşen bu sığ derinlikteki depremler, genellikle kıyı şeridindeki yerleşim birimlerinde daha belirgin bir şekilde hissedilebiliyor. Ancak ilk belirlemelere göre, deniz açıklarında gerçekleşen bu sarsıntının kıyı bölgelerinde ciddi bir olumsuzluğa yol açmadığı tahmin ediliyor.

Kıyı şeridinde güvenlik taramaları sürüyor

Depremin hemen ardından bölgedeki ilgili birimler teyakkuza geçerek kıyı şeridinde herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan illerde sarsıntının hissedilip hissedilmediğine dair saha taramaları sürerken, yetkililer şu ana kadar taraflarına ulaşan herhangi bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.