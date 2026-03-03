Son Mühür / İzmir’de Folkart’ın Orion Projesi kapsamında yer alan alanda hastane yapılmasına olanak tanıyan imar düzenlemesi resmen askıya çıkarıldı. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bulunan 8667 ada 12 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yayımlandı. Yapılan değişiklikle, 1/1000 Ölçekli Alsancak Liman Arkası Halkapınar Salhane Bölgesi Uygulama İmar Planı’nda “MİA (Merkezi İş Alanı) / Metropoliten Aktivite Merkezi” olarak tanımlanan parselin kullanım kararı revizesiyle “özel sağlık tesisi” alanına dönüştürüldü. Böylece söz konusu alanda Medical Park Hastanesi yapılmasının önü açılmış oldu.

Üst sınır 200 metre

Folkart mülkiyetindeki taşınmaz için mevcut 3,5 emsal hakkı korunurken, yapı yüksekliği üst sınırı 200 metre olarak belirlendi.

Tartışmalara neden olmuştu

Plan değişikliği, Konak Belediye Meclisi’nde İmar Komisyonu’ndan geldiği haliyle oylamaya sunulmuştu. CHP’li 7 meclis üyesinin muhalefet şerhi koymasına rağmen teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Karara Cemal Küpeli, Abdullah Siyahkoç, Simge Tokgöz, Hamit Mumcu, Behçet Emir, Çetin Taylanhan ve Alaaddin Kurt şerh düşmüştü. Oylamanın ardından konu kamuoyunda tartışmaların fitilini ateşlemiş, daha sonra plan Büyükşehir Meclisi'nden de geçmişti.

İşte, o planın detayları

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Planlama alanı; Konak ilçesi, Çınarlı Mahallesi, 8667 Ada 12 parseli kapsamaktadır. Konak Belediyesi Encümen Kararı sonucu 8667 Ada 4 ve 9 parsellere ilişkin yapılan tevhit ve ifraz işlemleri sonucu 8 bin 359,50 metrekare büyüklüğünde 8667 Ada 12 parsel numaralı yeni bir parsel oluşmuş olup, mülkiyeti şahsa aittir. Planlama alanı, 07.07.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında "Kentsel Yerleşik Alan" sınırları içinde yer almaktadır. Planlama alanı yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Merkezi İş Alanı" kullanımında kalmaktadır. Yapılaşma koşulu Taks:0.40, Kaks:3.50 olarak belirlenmiştir. evcut plan notlarında, Merkezi Iş Alanlarında (MIA) özel hastane, özel eğitim tesisi ve çok katlı otopark gibi kullanımların yapılabilmesi için 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliklerinde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği aranmayacağı hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede yapılan plan değişikliği; mevcut plan kararlarıyla uyumlu olup, parselin "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olarak plan lejantında açıkça tanımlanmasını amaçlamaktadır.

Hmax 200 olarak belirlendi

8667 ada 12 parselde mevcut imar hakları E:3.50 ve Hmax:200 m'dir. Parsel, Ankara Caddesi'ne cepheli olup kent silüeti açısından dengeli bir proje cephesi elde edilmesi amaçlanmaktadır. Parselde yapılması planlanan imar değişikliği ile belirlenecek kat adedi, Merkezi Iş Alanı bütününde oluşacak kent silüeti ile birlikte değerlendirildiğinde, yapılaşmanın en az 20 kat olması gerekmektedir. Bölgede ve bahse konu olan parselde 3.50 emsal gibi yüksek bir yapılaşma hakkı verilmiş olması, kütlelerin daha dengeli ve estetik biçimde yükselmesini gerekli kılmaktadır.

Ayrıca hastane yapılarında, servislerin işlevsel şekilde ayrıştırılması ve yatak katlarının düzenlenmesi, daha verimli mimari çözümler ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda önerilen 20 katlı yapı, hem çevrede gelişecek yüksek katlı yapılarla uyumlu olacak hem de fonksiyonel ve estetik açıdan kent silüetine katkı sağlayacaktır.”

“İnsana değer veren anlayış” vurgusu yapıldı

Değişiklik yapılmasındaki gerekçeler de şu şekilde sıralandı: “Söz konusu proje, bölgede sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve kente önemli bir sağlık altyapısının kazandırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kullanım mümkün olmakla birlikte, plan lejantında açıkça "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olarak belirtilmesi gerektiğinden plan değişikliği zorunludur. İlçenin hızlı ve planlı gelişimi, üniversitelerin bölgede yer seçimi yapması, artan öğrenci sayısı, yeni açılan İstinaf Mahkemeleri, Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrenci sayısındaki artış ve bölgede hızla çoğalan nitelikli iş merkezleri ile plazalar, sağlık hizmetine olan ihtiyacı artırmıştır. Bölge mevcut sağlık altyapısı, söz konusu talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Planlama alanı, kent merkezine yakın konumu ve otoyol bağlantılarına kolay erişimi ile yüksek erişilebilirliğe sahip stratejik bir lokasyondadır. Bu alanın "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olarak değerlendirilmesi, kent ölçeğinde sağlık altyapısının güçlendirilmesine ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Planlama hedeflerinden biri olan, kentin tüm kesimlerinin kentin yarattığı olanaklardan eşit biçimde yararlanması ilkesine uygun olarak; söz konusu düzenleme insan sağlığını iyileştirme, tedavi etme ve koruma yönünde kamu yararına bir yatırım niteliği taşımaktadır. Proje, modern tip teknolojisinin; merkezi lokasyonda, kolay ulaşım imkanlarıyla, geniş, ferah ve konforlu mekanlarda, "İnsana Değer Veren" anlayışla sunulabilmesine imkan sağlayacaktır.”