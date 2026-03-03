Son Mühür - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Fox News’e verdiği röportajda İran ve ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin açıklamaları öne çıktı. Netanyahu, İran’ın nükleer kapasitesine ve Washington yönetiminin yaklaşımına dair sert değerlendirmelerde bulundu.

''Kimse kuzey Kore'yi durdurmadı''

Netanyahu, Kuzey Kore örneği üzerinden İran’a dikkat çekerek, "Bakın, kimse Kuzey Kore'yi durdurmadı ve şimdi balistik füzeleri ve nükleer savaş başlıkları var. Ama onlar 'Amerika'ya ölüm' demiyorlar. İran, 50 tane Kuzey Kore eder. İran sizin yok edilmenize kararlı" ifadelerini kullandı. İran’ın ABD ve Batı için çok daha büyük bir tehdit oluşturduğunu savunan Netanyahu, liderlerin bu gerçeği görmesi gerektiğini belirtti.

''Kimse Trump'ı zorlayamaz''

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’a da değinerek, “İnsanlar anlasa da anlamasa da liderlerin bunu kavraması gerekir. Donald Trump bunu anlıyor. Onu hiçbir şeye zorlamanıza gerek yok; zaten kimse bunu yapamaz. O, doğru olduğuna inandığı şeyi yapar” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun sözleri, İran’a yönelik askeri ve diplomatik gerilimin sürdüğü bir dönemde Washington ile Tel Aviv arasındaki yakın koordinasyona işaret eden mesajlar olarak yorumlandı.