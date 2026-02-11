Şarkılar hayatımıza yön verir. Çalan melodi bizi neşelendirir, bazen hüzne boğar... Bizi alıp götürür anılara... Aşkı ararız. Bulduğumuzu sandığımızda sabun gibi kayar avuçlarımızda... Bazen sevdiğimizi sanıp, kapılırız kapana... Asansör gibi ilişki yaşarız. Sizi kullanan, mevkiniz ya da paranız için yaşanan birliktelikler de var. Ama her aşkın bir şarkısı vardır.

Tüm aşıklar buluşur aynı yağmur altında... Müziğin de bir matematiği var aslında... Müzisyenler her zaman duygularla değil bu matematiğe göre şarkıları besteler. Olsun biz yine de şarkı söylemekten ve dinlemekten vazgeçmeyelim...

VAZGEÇMEM ASLA...

Seversin sevmez, sevmezsin peşini bırakmaz. Çalan her şarkı farklı bir anı yaşatır gözlerinin önünde... Demek yine bana sensiz günler düştü. Ona kavuşmak için çabalarsınız. Onun gönlünü fethedince her şey biter. Hayatta vazgeçmem senden...

'İnsan aşk acısı çekmeyi mi seviyor?' diye düşünürsün. Oysa üç günlük dünyada onsuz tek bir saniyenizi harcamak istemezsiniz. Yanında olduğu zaman kavga etmek yerine elele gönül gönüle olmak daha iyi değil mi?

Sevgililer Günü yaklaşıyor. Ne alsam sevdiğime? Onunla sağlıklı iletişim kur hediyenin en büyüğünü almış olursun. Bakmayın "Bir taş yeter" masallarına... Onunla aynı havayı solumak bile yeter bazen... Bir çiçek aşkınızın sembolü... İlla orkide değil bir kır çiçeği, karanfil... Çikolata olmazsa olmaz bir de minik beyaz ayı ya da eşşek... Yaptığınız hatalar için... Prensindim kurbağan oldum diye düşünüp, bir minik kurbağa da olur...

NEYDİ SEVGİ?

Sevgi emektir. İlmek ilmek örmektir. Sevdiğini göstermek, sadece dilde değil gönülden seni seviyorum demek...

Toprağa ekilen tohum gibi, ona ilgi gösterirsiniz. Sevgi büyür...

ÇIKIŞ NOKTAMIZ TARIM...

Toprak dedim de geçen hafta Türkiye'nin en büyük tarım fuarı, Fuar İzmir'de açıldı. Tarımın devleri İzmir'de buluştu. Sıkıntılar konuşuldu. Çözüm önerileri iletildi. Yeni bağlantılar kuruldu. Çiftçinin ihtiyacı olan her şey düşünülmüştü. Bankalar da vardı. Birlikten güç doğacağını bilen kooperatifler de vardı. Tarımı umut gören İYİ Partı de fuarda yerini aldı.

KADININ GÜCÜ...

Fuarı gezerken ilginç bir ürün karşıma çıktı. Balkabaklı krema çikolata... Kadınlar üretmiş. Kadının elinin değdiği her şey güzel olur. Bir kavanoza sevgilerini katmışlar amaç ürettikleri balkabağını çocuklara sevdirmek. Cadılar Bayramı'nın sevimli figürü balkabağı çikolata ile birleşince çok güzel olmuş. Kaşık kaşık ye...

BİR KAVANOZ SEVGİ...

Kavanoz ile birlikte Ata tohumu da hediye ediyorlar. Bir dönem tohum takas şenlikleri yasaklanmış toprağımız hibrit tohumlarla bozulmuştu. Neyse ki yanlıştan çabuk dönüldü.

Konya'dan gelen kadınlardan oluşan bir kooperatif bu... Atadan Geleceğe Tohum Anadolu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi... Adı da çok anlamlı... Ata tohumunu yaşatmak, kadınlara iş imkanı sağlamak, güzel ve doğal ürünlere yeni pazarlar oluşturmak amaçlanıyor. Başkan Sema Günbaş ile ayaküstü sohbet ettik. Tüm ürünlerinin doğal olduğunu ve kadınların kendi üretimi olduğunun altını çizdi. E ticaret ile sipariş verilebildiği gibi Tarım Kooperatiflerinde de satışta... Pazar ola Sema başkan... Konya'nın hoşgörüşünü dünyaya yayın...

İYİLER DE BURADA...

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı da fuar katılmış. Stanta ilgi büyük... Her ziyaretçi ile sohbet edip sorunları not alınıyor. Sadece seçim zamanı değil her zaman çiftçinin, üretenin yanında olup desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

RADYO GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN!

Sevgiden bahsederken tarıma nasıl girdik? Neyse 14 Şubat arefesinde sevgilinize güzel dakikalar hediye edin. Biz Radyo Ege ailesi olarak erkeklerin sevgilisi otomobillerle buluşacağız. Çetaş Bornova'ya bekleriz. 13 Şubat Dünya Radyo Gününü kutlamayı unıtmayın... Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur... Ben sana sana ölürüm... Sen sevda mısın? Bütün aşk şarkıları RADYO EGE'de sizin için...

AÇIN RADYONUZUN SESİNİ...

RADYO EGE'de aşkın şarkıları çalıyor. Nilüfer bir Kayahan bestesi ile karşınızda... Ayrılık da sevdaya dahil değil mi?

ESMER GÜNLER...

"Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın... Ayları geçti ayrılık sen delisin... Yapma, yapma sende mi aklıma sığmıyor sende mi? Sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı?"

DAİMA GÜLÜMSEYİN...