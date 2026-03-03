Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Şubat ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu verilerin netleşmesiyle birlikte, Mart ayı boyunca konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal artış sınırı da resmiyet kazandı.

Kira artışlarında TÜFE ortalaması belirleyici oldu

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele süreci devam ederken, kira zamlarında baz alınan 12 aylık TÜFE ortalaması, Mart ayı sözleşmeleri için temel kriteri oluşturdu. Şubat ayı enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesiyle birlikte, hem mülk sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiren yeni tavan fiyatlar netleşti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Şubat ayı enflasyonu 2,96 olarak belirlendi.

Buna göre, Mart 2026 döneminde yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak en yüksek artış oranı %33,39 olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri ve piyasalar veriye odaklandı

TÜFE’nin aylık ve yıllık bazdaki seyri, sadece konut sektörünü değil, ticari gayrimenkul piyasasını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, açıklanan bu oranın mülk sahipleri ve kiracılar arasındaki dengeyi korumada kritik bir eşik olduğunu belirtiyor. Mart ayında yapılacak kira artışları, bu resmi oranın üzerinde talep edilemeyecek.

Şubat ayı kira artık oranı kaç olmuştu?

Mart ayı verilerinin netleşmesinin ardından, geçtiğimiz ayın tablosu da yeniden hatırlanmış oldu.

Şubat 2026 kira artış oranı %33,98 olarak kayıtlara geçmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artarken, yıllık bazda %30,65 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu ivme, Şubat ayındaki %33,98'lik 12 aylık ortalamayı beraberinde getirmişti.

