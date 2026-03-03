Son Mühür / Türkiye genelinde hissedilen ekonomik dalgalanmaların yansımaları 2026 yılında İzmir iş dünyasında da kendisini hissettirmeye devam ediyor. Kentte faaliyet gösteren firmaların mali yapılarını korumak adına yargı yoluna başvurmaları da her geçen gün artıyor. Son olarak İzmir iş dünyasında önemli bir gelişme yaşandı, kentin önemli inşaat firmalarından biri daha iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu kapsamda İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde görülmekte olan dosya üzerinden yürütülen yargılamada, bölgenin sanayi kuruluşlarından biri olan Alsancak Çimento Anonim Şirketi ve şirket yetkilisi Gökhan Gök hakkında yeni bir aşamaya geçildi.

1 yıllık kesin mühlet çıktı

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Alsancak Çimento Anonim Şirketi ile gerçek kişi Gökhan Gök için mahkeme heyeti, 26 Şubat 2026 tarihli duruşmada ara kararını açıkladı. İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 289/3. maddesi gereğince yasal şartların oluştuğuna kanaat getiren mahkeme, davacı şirket ve şahıs hakkında bir yıl süreyle "Kesin Mühlet" kararı verilmesine hükmetti. Bu kararla birlikte borçlu tarafların mali tablolarını iyileştirmesi ve alacaklılarla uzlaşı zeminini oluşturması hedeflenirken, alacaklıların haklarını korumaya yönelik yasal prosedürler de resmen başlatıldı.

Mahkemenin ilanıyla birlikte, söz konusu borçlu şirket ve asilden alacaklı olan tüm tarafların, ilanın yayınlandığı günden itibaren başlamak üzere on beş günlük kesin süre içerisinde Konkordato Komiseri Zelal Sezer Kaplan’ın adresine başvuruda bulunmaları zorunlu kılındı.

15 günlük süre tahsis edildi

Yasal süreç içerisinde komiserliğe kayıt yaptırmayan alacaklılar için ise ciddi kısıtlamalar öngörülüyor. Eğer alacaklıların alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda kayıtlı değilse ve öngörülen on beş günlük süre içerisinde kayıt işlemi tamamlanmazsa, bu kişiler konkordato projesinin müzakere toplantılarına katılamayacak ve oylama sürecinde oy kullanma hakkından mahrum kalacak.