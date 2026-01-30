Yeni bir aya giriyoruz. Cüce Şubat başlıyor iki kutsal gün var. Sevgililer Günü ve Ramazan ayının başlangıcı... Ocak ayını acı, tatlı, ekşi, tuzlu olaylarla geçirdik...

ŞÜKÜR YAĞMUR DERKEN...

"Bulut mu tohumlasak?", "Yağmur duasına mı çıksak?" diye planlar yaparken Tabiat Ana mevsim normallerine dönerek yağmur yağdırdı. Çok şükür bir haftadır ayağımız sudan çıkmıyor. Bir de metromuz rahatsızlanıp rapor alması bu döneme denk gelince trafik felç oldu. Otobüse, metroya binmek zorlaştı. Neyse ki hafta başında bir aksilik olmazsa metro mesaisine başlayacak. Yağan şiddetli yağmur birçok noktada sel felaketine yol açtı. Yıldırım düşmesi nedeni ile bazı ilçelere su verilemedi. Umarım bu yağan yağmuru barajlara faydalı olur.

ÖDÜLE DOYMADIK!

Aralık ve Ocak ayı ödül törenleri zamanıdır. Birçok kuruluş ödül verir. Önce Topluma Merhaba Ödülleri verildi. Aris Medya ve Vizyon Medya ise Uluslararası İş İnsanları ödül töreni düzenledi. Havagazı Fabrikası'nın mistik ortamında gerçekleşen geceye davetliyim. Dışarıda fırtına, yağmur bereketini gösteriyor. Şemsiyeyi açmak bile mümkün değil. Otobüs durağına sığınıyorum. Otobüs ya da taksi gelir umudum var. Trafik akmıyor. Ne taksi ne de otobüs var. Yağmur biraz azalınca metroya yürüyorum. Göletleri bir şekilde aşarak metroya ulaşınca yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Halkapınar içinden İzban'ı yakalıyorum. Şükür Alsancak... Bir kaç metre yürüyünce çok sevdiğim Tarihi Havagazı Fabrikası'nın ulaşıyorum. Kırmızı halıda Esin Vardar karşılıyor. Hemen mikrofonu uzatıyor. Mesleki deformasyon, bulunca kamerayı konuşmaya başlıyoruz. "Güzel bir gece olacak... Yağmur bereketiyle, seçkin misafirler bir araya gelmiş. Buraya ulaşmak zor oldu şükür kavuştuk. Ben de bir ödül alacağım. Bu ödülü bana ve programıma layık görenlere teşekkür ederim..."

Aris Medya ve Vizyon Medya iş birliğiyle gerçekleştirilen ve TV9'da canlı yayımlanacak ödül gecesine yağmur ve rüzgar engeline rağmen ulaştık. Şimdi keyfini çıkarma zamanı...

MUHTEŞEM GECE...

"7. Uluslararası İş İnsanları Ödülleri" Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. TV9'dan canlı yayınlanan geceye yağmura rağmen siyaset ve iş dünyasından birçok özel kişi katıldı.

Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atmış isimler tek bir çatı altında topladı. Dışarıda şimşekler çakıyor. Yağmur yağıyordu. İçeride ise sıcak bir ortam vardı. TV9 Genel Yayın Yönetmeni Seher Onay tüm misafirlerle ilgilenip, koşuşturuyor.

Şehrin kültürel mirası içinde düzenlenen bu prestijli gece, sektör paydaşlarını bir araya getirerek büyük bir sinerji oluşturma amacında... Siyaset, iş dünyası, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelmiş. Farklı siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcisi bir arada sohbet edip, fotoğraf çektiriyor. Espriler havada uçuşmakta....

Oğlumda sürpriz yaparak, geceye katılıyor. Tunca ile töreni izlemek çok büyük bir keyif...

Herkes yerine oturunca tören başlıyor. Ödüller sahiplerine kavuşuyor. Gecenin en anlamlı anlarından biri ise Urla Kızılay Derneği’ne bağlı özel gereksinimli çocukların sunduğu defile oldu. Duygu dolu anlara sahne olan defile, salonu dolduran davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Ayrıca Ödemiş’ten gelen Efelerin sergilediği zeybek gösterisi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bana da Yılın Başarılı Sabah Programı ödülünü layık görmüşler. Her sabah Son Mühür ekranlarında farklı konuları Uzman konularla mercek altına aldığımız Sıcak Bakış bir ödül daha kazandı. Ödülü Ortak Akıl Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Şimşek elinden alırken bayağı zorlandım. Şimşek, benden daha heyecanlıydı. Ödülü o almışçasına konuştu. Sonra ödülü verdi ama mikrofonu vermedi. Bir kelime söyleyemeden ödülü aldık. Şimşek gözleriyle "Sen sus! Her sabah programda konuşuyorsun ben senin yerine anlattım zaten" dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ben de özel bir ödül verdim. Nasıl verilmesi gerektiğini de gösterdim. Yılın Başarılı İş İnsanı ödülü Uzm. Canan Sabay'a benim elimle gitti. Sadece "Gecenin en özel ödülü size... Hayırlı olsun..." dedim ve ödülü uzattım. Ayla Başkana selam olsun.

Aris Medya Başkanı İsmail Keçeci, Vizyon Medya Başkanı Taner Öksüz, TV9 Genel Yayın Yönetmeni Seher Onay ve dost Esin Vardar başta olmak üzere geceye emeği geçenlere teşekkür ederim.

İZ BIRAKANLAR...

Sırada İZ Gazete'nin ödül töreni var. Yine birbirinden özel isimler ödül alacak. Gazetenin 10.yıl pastasını kesileceği gecenin sunucusu İrfan Değirmenci... Tören sonrası Hüsnü Erkan konseri var. 2 Şubat Bostanlı Suat Taşer Gösteri Merkezi'ndeyiz. İz bırakacak bir gece bizi bekliyor...

SON MÜHÜR 7 YAŞINDA...

Basılı gazetemiz 7. yılına girdi. Dev kadromuzla her geçen gün büyüyen sonmuhur.com haber portalımızda kardeşi ondan aldığı destekle her ay karşınıza çıkmakta... Ekibimizin her bireyi çok özel... Her sabah yeni bir gün başlıyor ve biz size o güne dair haberler sunuyoruz. Cengiz Yanaroğlu ufak bir operasyonla başlayacak yeni aya geçmiş olsun diliyorum. Daha fit olmak için bıçak altına yatacak...

GÜÇ YANIMIZDA...

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Başkan Yardımcısı Eylem Alan Çetiner ve Basın Danışmanı Sait Çelik gazetemizi ziyaret etti. 7. yılımızı kutladılar. Haber merkezinin soru yağmuru ile ıslansalarda güzel bir buluşmaydı.

ESNAFIN BAYRAMI...

Ocak ayının başında başlayan oda seçimleri bayram havasında geçiyor. Ufak tefek tartışmalar çıksa da tatlıya bağlanıyor. Kazanan kaybedene sarılıp, davul zurna eşliğinde halay çekiliyor. 128 oda seçimlerini Mart sonuna kadar tamamlayacak. Mart ayında Pazarcılar ve Kahveciler seçimleri tekrar edilecek. Bakalım neler olacak? Sonrasında da Birlik Başkanı seçilecek. Şu ana kadar alınan sonuçlara göre Yalçın Ata, Esnafın Babası olmaya devem edecek gibi gözüküyor.

GÜNAYDIN SEVGİLİM...

‘Günaydın sevgilim kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?’ şarkısı ile uyandırdığınız sevgiliniz, “ah başım ağrıyor daha akşam ‘sevişmeden uyumayalım’ çaldın!” demiyorsa 14 Şubat sizin gününüz... En güzel çiçekler, çikolatalar ve kutup ayılarını alabilirsiniz. Tabii o bir taş yeter diye düşünüyor. Ancak altın fiyatları tırmanışta... Bu özel güne sadece 14 gün kaldı. Planınızı ona göre yapın! Bu arada kadın okuyucularım biz erkeklerde hediye bekleriz unutmayın!

HAYIRLI RAMAZANLAR...

Ramazan ayı da kapıda... 19 Şubat’ta “hoşgeldin Ramazan ağabey nasılsın? Bize yepyeni umutlar getirdin mi?” diyeceğiz. Oruçlar tutulacak, Ramazan sofralarında bir arada gönül gönüle olacağız. Biz birlikte güçlüyüz...

DAİMA GÜLÜMSEYİN...

Unutma! Gülümsemek sessiz bir eylemdir.