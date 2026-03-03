Evden çıkarken herhangi bir ürünü prizde unutup unutmadığını kontrol eden kişilere çoğu zaman paranoyak denildiği oluyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık gereksiz değil. Aksine, olası bir yangının önüne geçebilecek basit ama etkili bir önlem.

Elektronik cihazların kapalı olması her zaman güvenli oldukları anlamına gelmiyor. Bazı ürünler dışarıdan masum görünse de elektrik bağlantısı devam ettiği sürece risk barındırıyor.

Elektrikli su ısıtıcıları risk taşıyor

Elektrikli su ısıtıcıları, kettle ve elektrikli soba gibi ürünler yüksek elektrik tüketiyor. Kullanım sonrasında kapatılmış olsalar bile prizde bırakılmaları önerilmiyor. Olası bir elektrik dalgalanmasında ya da teknik arza durumunda aşırı ısınma meydana gelebiliyor. Bu da yangına yol açabiliyor. Küçük bir ihmal büyük bir sonuç doğurabiliyor.

Şarj aletleri masum değil

Telefon ya da tablet şarj aletleri çoğu evde sürekli prizde takılı duruyor. Küçük ve zararsız gibi görünseler de kullanılmadıkları zamanlarda bile elektrik çekmeye devam ediyorlar. Bu durum zamanla aşırı ısınmaya yol açabiliyor. Nadiren de olsa yanma ve patlama vakaları yaşanabiliyor. Bu yüzden evden çıkarken fişten çekilmesi öneriliyor.

Televizyon ve modem beklemede de elektrik tüketiyor

Televizyon ve modem gibi cihazlar kapalı görünse de bekleme modunda çalışmayı sürdürüyor. Elektrik tüketimi düşük olsa da tamamen risksiz değiller. Özellikle evden uzun süre uzak kalınacaksa bu cihazların prizden çıkarılması hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de olası bir tehlikenin önüne geçiyor.

Ütü fişte kalmamalı

Ütü, ev kazalarının başında gelen cihazlardan biri olarak gösteriliyor. Kullanılmadığı halde fişte bırakıldığında anlık ısınma riski oluşabiliyor. Elektrik akımındaki dalgalanmalar da cihazın zarar görmesine ve yanmasına neden olabiliyor. Yeni modellerde bazı güvenlik önlemleri bulunsa da her model için aynı durum geçerli değil. Bu yüzden uzmanlar tedbiri elden bırakmayın diyor.

Mutfak aletleri de unutulmamalı

Tost makinesi, kahve makinesi gibi mutfak aletleri de ani elektrik akımı dalgalanmalarında risk oluşturabiliyor. Akıllı sistemlere sahip olmaları her zaman güvenli oldukları anlamına gelmiyor. Prizde unutulan bu tür cihazlar yangın ihtimalini artırabiliyor.

Uzmanlara göre yapılacak şey aslında çok basit. Evden çıkmadan önce kısa bir kontrol. Belki birkaç saniye sürüyor. Ama olası bir felaketin önüne geçebiliyor. Küçük bir alışkanlık, büyük bir güvenlik önlemi haline gelebiliyor. Bazen insanın içini rahatlatan o son bakış, düşündüğünden daha önemli olabiliyor.