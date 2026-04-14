Emniyet teşkilatına katılarak mahalle ve çarşılarda güvenliği sağlamak isteyen adaylar, 2026 yılı bekçi alımı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Resmi kadro ve kontenjan duyurusu henüz gelmese de, yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte adaylarda aranacak yaş, eğitim ve ikamet gibi temel şartlar ile personelin mesai düzeni kesinlik kazandı.

2026 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl için planlanan bekçi alımlarına dair Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi tarafından henüz resmi bir takvim yayımlanmadı. Kontenjan sayısı, sınav tarihleri ve başvuru ekranı gibi detayların ilerleyen süreçte kurumların resmi internet siteleri üzerinden duyurulması bekleniyor.

YENİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçilik başvurusu yapacak adayların sağlaması gereken temel kriterler güncel yönetmelikle daha net bir çerçeveye oturtuldu. Buna göre ilan açıldığında adaylarda aranacak başlıca şartlar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak.

18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.

Başvuru yapılacak il veya ilçede, istenilen süre boyunca ikamet ediyor olmak.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE YETKİLERİ NASIL DÜZENLENDİ?

Yeni düzenlemeyle birlikte personelin mesai saatleri ve sahadaki yetki sınırları da yeniden belirlendi. Temel mesai süresi haftalık 40 saat olarak uygulanacak. Bu süre, ihtiyaç halinde valilik onayıyla 56 saate kadar esnetilebilecek ve yoğun dönemlerdeki fazla mesailer personele daha sonra dinlenme izni olarak verilecek. Asıl görev süresi gün batımından gün doğumuna kadar olan gece saatlerini kapsayan bekçiler, gerekli durumlarda gündüz de görevlendirilebilecek.

Sahadaki yetkilere bakıldığında ise devriyelerin en az iki kişiyle atılması kuralı getirildi. Araçlı devriyeler sadece polis veya jandarma denetiminde yapılabilecek. Bekçilerin şüpheli durumlarda kişilerin sadece dıştan elle yoklamasını yapma ve araçların dışarıdan görünen kısımlarını inceleme yetkisi bulunuyor. Adli bir üst araması veya detaylı araç araması yetkileri bulunmuyor.

2026 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de personelin aldığı ücretler. Memur maaş katsayılarında yaşanan artışla birlikte bekçi maaşları da güncellendi. 2025 yılının temmuz ayında 56 bin 120 TL olan 9/1 derecesindeki bir çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla 66 bin 558 liraya yükselmiş durumda.