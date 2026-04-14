Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 15 Nisan Çarşamba günü Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Batı kesimlerinde sağanak yağış ihtimali artarken, iç bölgelerde kısa süreli ve yerel yağışların etkili olması öngörülüyor. Peki, yarın hangi illerde yağmur yağacak? İşte yanıtı...

YARIN HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin bazı bölümlerinde yerel yağış geçişleri tahmin ediliyor. Yağışların batı bölgelerde sağanak şeklinde düşmesi, iç kesimlerde ise daha kısa süreli olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU (15 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA)

Meteoroloji verilerine göre bazı illerde yarın beklenen hava durumu ve yağış durumu şöyle:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün içinde yer yer kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel yağış geçişleri öngörülüyor.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Bursa: Aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gün içinde zaman zaman etkisini artırması tahmin ediliyor.

Antalya: Kısa süreli ancak etkili yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Yalova: Aralıklarla hafif ve orta şiddette yağmur geçişleri öngörülüyor.