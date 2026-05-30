CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, Özgür Özel'in yapacağı hamleler ise yakından takip ediliyor. Bugün CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle bayramlaşma programında bir araya gelirken, Özgür Özel ise Güvenpark'ta yurttaşlarla bir araya geldi. Her iki ismin de gerçekleştireceği hamleler merak konusu olurken, Özgür Özel ve MYK yarın kritik bir toplantıya imza atacak.

TBMM'de kritik toplantı!

Özgür Özel’in iletişim ekibinden gerçekleştirilecek toplantıyla ilgili açıklama geldi. ‘CHP Lideri Özgür Özel’in 31 Mayıs Ankara programı’ ifadesiyle duyurulan bildiride, Özgür Özel ve MYK üyelerinin yarın saat 11.00’de TBMM’de toplanacağı öğrenildi.