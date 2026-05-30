Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta ikiye bölünürken, genel merkez ve muhalif kanat arasındaki güç savaşı yeni bir boyuta evrildi. Genel Başkanlık görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, bugün CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Aynı esnada Özgür Özel tarafından ise Güvenpark'ta başka bir bayramlaşma programına imza atıldı.

CHP'deki bölünme dikkat çekerken, hangi önemli isimlerin kimin yanında yer aldığı merak konusu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'den 4 milletvekili destek verirken, Özgür Özel'in bayramlaşma programına ise Türkiye genelinden çok sayıda milletvekili katıldı.

Hangi önemli isimler Özgür Özel'in yanındaydı?

Özgür Özel'in programına katılan önemli isimler arasında; Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Adnan Beker, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ali Gökçek, Aliye Coşar, Asu Kaya, Aşkın Genç, Ayça Taşkent, Barış Karadeniz, Burhanettin Bulut, Cavit Arı, Cemal Enginyurt, Ensar Aytekin, Gamze Taşçıer, Gizem Özcan, Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, Veli Ağbaba, Hasan Öztürk, Melih Meriç, Metin İlhan, Mustafa Erdem, Sezgin Tanrıkulu, Okan Konuralp, Özgür Karabat, Aliye Timisi Ersever, Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Elvan Işık Gezmiş, Eylem Ertuğrul, Talat Dinçer, Nail Çiler, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Yunus Emre, Zeynel Emre, Seyit Torun, Aylin Yaman, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Tekin Bingöl, Hikmet Yalım Halıcı, Özgür Erdem İncesu ve İsmail Atakan yer aldı.