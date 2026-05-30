CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) bölünme gözlerden kaçmazken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasının ardından yaşanan gelişmeler de yakından takip ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma programında bir araya gelirken, Özgür Özel de aynı saatlerde Güvenpark'ta partililerle bir araya geldi. Bölünmenin ardından nasıl bir süreç oluşacağı merak konusu olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Şartlar uygun olursa Mansur Bey'i aday gösterebiliriz!"

tv100 yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuşoğlu, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde de açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş isminin üzerinde duran Kuşoğlu, "Siyaset böyledir. Parti birleştiğinde, ayrışma giderildiğinde Mansur Bey’in karşı tarafta olmasının bir sorun olacağını sanmıyorum. Aralarında herhangi bir problem olmadığını da biliyorum. Ancak son zamanlardaki mutlak butlan davasının parti içerisinde yarattığı gerilim siyasete de yansımış vaziyette. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en iddialı kişiyi aday göstereceğiz tabii ki. Bu kişi şartlar uygun olursa Mansur Bey de olabilir." ifadelerini kullandı.