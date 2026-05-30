ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’daki Pire Temyiz Mahkemesi’nin, aşırı sol görüşlü terör örgütü “17 Kasım”ın lideri ve kurucusu Alexandros Giotopoulos’un tahliyesine yönelik kararına sert bir şekilde tepkisini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin söz konusu karardan “derin hayal kırıklığı” duyduğu belirtildi.

ABD tarafı, Giotopoulos’un onlarca yıl boyunca çok sayıda cinayetin planlayıcısı olduğunun altını çizerek, yeniden cezaevine gönderilmesi çağrısını gerçekleştirdi.

“Çok sayıda suikast gerçekleştirdi”

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Kasım örgütünün 27 yıl boyunca dört Amerikalı devlet görevlisini öldürdüğü ifade edildi. Hayatını kaybeden isimler arasında Richard Welch, Yüzbaşı George Tsantes, Yüzbaşı William Nordeen ve Çavuş Ronald Stewart’ın yer aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca örgütün bir İngiliz askeri ataşesini, bir Türk Büyükelçiliği çalışanını ve aralarında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kayınbiraderinin de bulunduğu 16 Yunan vatandaşını öldürdüğünü de sözlerine ekledi.

“17 kez müebbet hapis cezası”

ABD cephesinden yapılan açıklamada Alexandros Giotopoulos’un söz konusu saldırıları organize ettiği gerekçesiyle 17 kez müebbet hapis ve ek olarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Yunan hükümetine çağrı

Washington yönetimi, Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı’nın 25 Mayıs tarihinde şartlı tahliye kararının iptali için itiraz başvurusu yaptığını da belirtti. Başvuruda, Giotopoulos’un tahliye için gerekli minimum ceza süresini tamamlamadığı görüşünün yer aldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, “Terörizm hiçbir zaman tolere edilmemeli ve mazur gösterilmemelidir. Amerika Birleşik Devletleri, terör mağdurlarının yanında olmaya ve bu tür ağır suçları işleyenlerin hesap vermesi için ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir.” denildi.