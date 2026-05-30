CHP için verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, CHP bünyesindeki bölünme ise dikkatlerden kaçmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek saat 14.00 sıralarında partililerle bayramlaşırken, Özgür Özel ise yine aynı saatte Güvenpark'ta bulunan CHP Ankara İl Başkanlığı binasının önünde yurttaşlarla bir araya geldi.

CHP içerisindeki bölünme dikkatlerden kaçmazken, parti hesaplarındaki değişiklikler de göze çarpmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başa geçmesiyle birlikte partinin resmi sosyal medya hesaplarının Kemal Kılıçdaroğlu cephesine geçtiği bilinirken, CHP'nin resmi Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ilk paylaşım da geldi.

"Tertemiz bir başlangıcın arifesinde..."

CHP'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gerçekleştirilen bayramlaşma programından fotoğraflara yer verilirken, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde genel merkezimizde düzenlenen halkla bayramlaşma programında yurttaşlarımıza seslendi." notu da düşüldü.

Yurttaşlardan paylaşıma yorum yağmuru!

CHP'nin resmi hesabından yapılan ilk Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımının ardından yurttaşlar gönderinin yorumlar kısmında buluştu. Kılıçdaroğlu'na destek yorumları gelirken, Özgür Özel'e yönelik destek yorumlarının daha çok olması ise gözlerden kaçmadı. Bazı yorumlar ise ön plana çıktı. Yapılan yorumlar arasından, "Genel müdürsün sen", "Bizim genel başkanımız Özgür Özel'dir", "Tek lider Özgür Özel.", "Ben burada herhangi bir CHP Genel Başkanı göremiyorum.", "Ne koltukmuş arkadaş" gibi yorumlar ön plana çıktı.