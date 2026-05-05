Toplumsal tartışmaların giderek gerçek sorun alanlarından uzaklaşmakta olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Maalesef ki bir ülkenin asıl gündemi; yaşanan ekonomik kırılganlık, gittikçe derinleşen işsizlik sorunu, eğitimde var olan fırsat eşitsizliği, sağlık sistemindeki yük ve uzun süredir çözülemeyen cinayet dosyalarıdır. Kamu düzenine ilişkin sorunlar gittikçe fazlalaşarak büyürken, konuşulanın kedi köpek üzerinden yahut bireylerin özel yaşam tercihleri etrafında yoğunlaşılmakta olması, kamusal aklın odağını fazlasıyla dağıtmaktadır.

Elbette toplumsal yaşamın her alanı hepimiz için çok değerlidir bu yadsınamaz, ancak devlet aklının ve kamu tartışmasının asıl önceliği, dikkate değmeyecek olan sembolik hususlar değil, mutlak yapısal krizler olmalıdır. Güvenlikten ekonomiye, adaletten , eğitime kadar biriken bu hususlar çözüm beklerken, gündemin sürekli tali tartışmalara sıkışmış olması, esas sorunların görünmez olmasına , halının altına süpürülmesine sebep olmaktadır olmaktadır. Toplumda ihtiyaç duyulan şey; duygusal reflekslerle değil, rasyonel ve kurumsal bir bakışla bu temel alanlara kesin bir çizgide odaklanmaktır.

Bu noktada açık olmak gerekir: İnsanları kimsenin çiçeği, kedisi, köpeği ya da özel hayatı ilgilendirmemeli; bizleri ilgilendiren esas nokta, bu ülkenin biriken eksiklikleri ve çözülmeyen yapısal sorunlarıdır.

Bu ülkenin sorunu kedi, köpek, çiçek, insanların partnerleri değildir. Bu ülkenin sorunu; Terördür, Şehit aileleridir, Bolu Kartalkaya’dır, Depremde enkaz altında kalan canlardır, Cennetten bir köşe olarak satılıp yerle bir olan binalardır, Yeni Doğan Çetesidir, Narin Güran’dır, Rojin’dir, Gülistan Doku’dur ve daha nice öldürülen çocuklar , kadınlardır. Şanlıurfa’da ve Kahramanmaraş’ta okulda saldırıya uğrayıp denetimsizliğin bedelini küçük bedenleriyle ödeyen vefat eden öğrencilerdir, öğretmenlerdir, Allah’ın dilsiz kullarına yapılan işkencelerdir, Tarikatlardır, Emeklilerdir, İşlevsiz kurumlar , Toplumsal gerçeklikten kopmuş ekonomidir. Haksız yere olan tutuklamalardır. Bunu nasıl açıklayacağız?