Trafik kuralları gereği araçlarda standartlara uygun plaka kullanmak zorunlu bir şart. Ancak birçok sürücü, sırf görsel kaygılarla veya ikinci el aldığı aracın geçmişini bilmediği için sahte veya mühürsüz plaka kullanarak ağır trafik cezalarıyla burun buruna kalıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sahte plakalara karşı başlattığı sıkı denetimler öncesinde, gözler yasal ve yasa dışı plakaları birbirinden ayıran o ince teknik detaylara çevrildi. "Bilmiyordum" mazeretinin sürücüleri cezadan kurtarmadığı bu süreçte, plakanızın Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) standartlarına uyup uymadığını anlamanın çok basit yolları var. Orijinal plaka özellikleri, mühür detayı, kalın harf karmaşası ve karekod zorunluluğu gibi en çok aranan detayları sizin için derledik.

APP PLAKA VE SAHTE PLAKA NASIL ANLAŞILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu'nun paylaştığı bilgilere göre, standart dışı olarak bilinen APP plakalar ile orijinal plakaları ayırmak aslında birkaç küçük adımdan geçiyor. Türkiye'de resmi plaka basım yetkisi sadece TŞOF ve onun yetkilendirdiği şoför odalarının elinde bulunuyor. Merdiven altı yerlerde basılan, üzerinde hiçbir resmi güvenlik ibaresi bulunmayan plakalar sahte statüsünde işlem görüyor. Asıl amaç da mühür ve güvenlik işareti barındırmayan, suça karışmaya müsait bu sahte plakaların kullanımını tamamen ortadan kaldırmak.

ORİJİNAL PLAKADA HANGİ GÜVENLİK İŞARETLERİ BULUNMALI?

Bir plakanın yüzde yüz orijinal ve yasal olduğunu kanıtlayan 5 temel güvenlik işareti bulunuyor. Eğer plakanızda bu işaretler tamsa, herhangi bir sorun yaşamazsınız. İşte o detaylar:

Plakanın üzerinde mutlaka TŞOF'un resmi mührü yer almalı.

Plakanın sol köşesinde, Türkiye'nin uluslararası güvenlik işareti olan "TR" rumuzu bulunmalı.

Plakanın üzerinde dikkatli bakıldığında görülen bir hologram yer almalı.

Tasarımın içinde bir güvenlik şeridi bulunmalı.

Plakanın zemininde, tekrar eden kare kutucuklar içine yerleştirilmiş ay, yıldız ve TR güvenlik işaretleri görülmeli.

KAREKOD OLMAYAN PLAKA SAHTE Mİ SAYILIR?

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla basılan yeni plakalarda karekod ve 12 haneli seri numarası uygulaması başladı. Ancak bu durum, eski plakası olan araç sahiplerinin kafasını karıştırdı. EGM yetkilileri bu konuya kesin bir açıklık getirdi. Bir plakada karekod olmaması, o plakanın sahte olduğu anlamına gelmez. Eğer plakanın üzerinde TŞOF mührü ve diğer güvenlik işaretleri (hologram, TR rumuzu) eksiksiz bir şekilde duruyorsa, o plaka standartlara uygun ve geçerli kabul edilir.

KALIN HARFLİ PLAKALARA CEZA KESİLECEK Mİ?

Sürücüleri en çok ikilemde bırakan konulardan biri de harf ve rakamları standarttan biraz daha kalın basılmış olan plakaların durumu oldu. Yetkililer, üzerinde resmi mühür ve gerekli güvenlik işaretleri bulunduğu sürece harfleri kalın olan plakaların da geçerli olduğunu duyurdu. Yani mühürlü kalın harfli plakaya sahip olan vatandaşların şoför odalarına gidip plaka yenilemesine gerek duyulmuyor. Trafik denetimlerinde bu araçlara herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz.

1 Nisan itibarıyla mühürsüz sahte plakalar için denetimler başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından bu konuya değindi. Erdoğan, araç sahiplerinin yaşadığı kafa karışıklığını gidermek ve vatandaşın mağdur olmasını engellemek adına plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulamaların hassasiyetle yürütülmesi için İçişleri Bakanlığı'na özel bir talimat verdi.