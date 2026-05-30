Ankara-Niğde Otoyolu’nda gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’den acı haber geldi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda görevli bulunan Ergün’ün, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

Bakan Mustafa Çiftçi açıkladı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Çiftçi yaptığı paylaşımda şehit haberini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Çiftçi mesajında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’ün görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu ifade etti.

Otoyol güvenliği için görev başındaydı!

Şehit Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’ün, Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığında Otoyol Tim Komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.