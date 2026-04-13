Ünlülere yönelik gerçekleştirilen yasaklı madde soruşturması kapsamında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen farklı operasyonlar çerçevesinde çok sayıda isim gözaltına alınırken, tutuklamalar da beraberinde geliyor. Gerçekleştirilen son operasyon kapsamında ise dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, 8 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında; Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Büşranur Çakır, Elif Karaarslan, Deniz Metin Yüksel ve Leha Ahsen Alkan tutulandı. Özlem Parlu, Gizem Melissa Alagöz ve Oğuz Sarpınar ise serbest bırakıldı.