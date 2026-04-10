Uzun süredir Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve çalışma hayatında devrim niteliği taşıyan reformlar Meclis çatısı altında bir bir şekilleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) mesaisi devam eden 86 maddelik dev torba yasa tasarısı, memurdan işçiye, ev hanımından esnafa kadar milyonlarca kişi için tarihi fırsatlar barındırıyor. Genel Kurul'da şu ana kadar tasarının 55 maddesi onaydan geçerken, gözler doğrudan memur cüzdanını ilgilendiren o kritik maddelere çevrildi. Özellikle emeklilik planları yapan 500 binden fazla kamu görevlisi, yılların emeğini taçlandıracak bu yasanın Resmi Gazete'de yayımlanacağı günü iple çekiyor. Peki, süreç tam olarak ne aşamada?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Birinci dereceye gelmiş kamu çalışanlarına verilecek olan 3600 ek gösterge için çalışmalar artık son dönemece girdi. Hükümet yetkilileri ve memur konfederasyonları arasında yürütülen ortak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, düzenlemenin net halinin Meclis oylamasına sunulması planlanıyor. Torba yasanın geriye kalan maddelerinin oylanacağı önümüzdeki günlerde, bu düzenlemenin de yasalaşarak yürürlüğe girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu dev yasal düzenlemenin en can alıcı noktası şüphesiz kimleri kapsadığı. Yeni düzenleme, önceki yasada kapsam dışında kalarak mağduriyet yaşayan tüm grupları şemsiyesi altına alıyor. 25 yıllık hizmet süresini başarıyla tamamlamış ve birinci dereceye yükselmiş tüm memurlar bu haktan şartsız faydalanacak. Kapsam dahilindeki meslek grupları arasında şefler, teknikerler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri (VHKİ) ile daha önce ek gösterge alamayan tüm düz memurlar yer alıyor. Toplamda 500 bini aşkın kamu görevlisi bu hakka kavuşacak.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA YANSIMASI NASIL OLACAK?

Çalışanların 3600 ek göstergeyi bu kadar büyük bir heyecanla beklemesinin temel nedeni, cüzdanlara yapacağı o doğrudan etki. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, özellikle emeklilik hesapları baştan aşağı değişecek. Tasarının yasalaşması durumunda, ek gösterge düzenlemesi kapsamına giren memurların emekli aylıklarında kalıcı bir artış yaşanacak. Aynı zamanda memurların ikramiyeleri de ciddi oranda yükselecek.

86 MADDELİK TORBA YASADA BAŞKA NELER VAR?

TBMM'de görüşülen ve 3600 ek göstergeyi de içine alan bu geniş çaplı torba yasa, çalışma hayatının diğer kronik sorunlarına da neşter vuruyor.

Yasanın diğer kritik başlıkları arasında; küçük esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik prim gün sayısının 9 binden 7200’e indirilmesi, ev hanımlarının emekliliğini kolaylaştıracak devlet prim desteği ve yıllardır kadro bekleyen taşeron işçilere yönelik yeni haklar bulunuyor.