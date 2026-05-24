Son Mühür- Türkiye sadece siyasette değil, ekonomide de hareketli bir haftayı geride bıraktı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik koltuğuna oturması anlamına gelen mutlak butlan kararı sonrası BIST 100 endeksi yüzde 6'yı aşan bir düşüşe sahne olmuş, haftanın son işlem gününde gelen alışlarla kayıpların bir bölümü telafi edilebilmişti.

Geçtiğimiz haftayı İran merkezli gerilim ve siyasetteki mutlak butlan tartışmalarının gölgesinde geçiren ekonomide önümüzdeki haftanın öne çıkan detayı Kurban Bayramı tatili olacak gibi görünüyor.

Kısa vadeli etkileri...



Eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''ABD - İsrail ile İran’ arasındaki karşılıklı hamlelerle şekillenen jeopolitik gerginliğin ekonomik etkileri hem dünya ekonomisi hem de Türkiye açısından önemini korurken, Türkiye’de geçen hafta içinde yaşanan iç siyasi gelişmeler de piyasaların odağına yerleşti. Ana muhalefet partisi CHP hakkında görülen butlan davasına ilişkin kararın ardından, iç siyasi gelişmelerin ekonomi üzerindeki olası etkileri daha yoğun tartışılmaya başlandı'' hatırlatmasında bulundu.



''Ekonomi çevrelerinde, söz konusu gelişmenin özellikle kısa vadede piyasalardaki belirsizlik algısını artırabileceği ve yatırımcı davranışları üzerinde olumsuz etkisi olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor'' diyen Toptaş,

''Bu olumsuz etkinin ilk yansımaları ise finansal piyasalarda görüldü. Kararın ardından Borsa İstanbul’da yüzde 6’yı aşan bir düşüş yaşanırken, sonraki işlem gününde kayıpların önemli bölümünün telafi edildiği görüldü.

Piyasada, bu toparlanmada kamu destekli alımların etkili olmuş olabileceğine yönelik değerlendirmeler de gündeme geldi.

Diğer taraftan, tahvil faizlerinde yükseliş dikkat çekerken, döviz kurlarının rezerv satışları ile kontrol altında tutulduğu gözlendi. Ekonomi yönetiminin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasadaki dalgalanmayı kontrol altında tutmaya yönelik adımlarının ve bu adımların maliyetlerinin önümüzdeki süreçte de yakından izleneceği değerlendiriliyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Bekle ve gör dönemi olabilir...



Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Önümüzdeki hafta piyasalar açısından bayram tatili nedeniyle işlem süresinin sınırlı olması nedeniyle, siyasi gelişmelerin finansal piyasalara etkisinin daha çok beklenti ve senaryo analizleri üzerinden şekillenmesi bekleniyor.

Bu çerçevede bayram tatilinin bir tür devre kesici gibi çalışabileceği piyasalardaki ilk sert reaksiyonların ardından bir tür “bekleme ve değerlendirme dönemi” işlevi görebileceği ifade ediliyor.

Ekonomi çevreleri, tatil süresince hem ekonomi yönetiminin hem de piyasa aktörlerinin, iç siyasi gelişmelerin orta vadeli ekonomik etkilerini daha kapsamlı biçimde değerlendireceğine dikkat çekiyor.

Jeopolitik risklerin sürdüğü bir dönemde iç siyasi belirsizliklerin de eklenmesiyle birlikte, önümüzdeki süreçte piyasaların haber akışına yüksek duyarlılık göstermeye devam etmesi bekleniyor'' mesajı verdi.