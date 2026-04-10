Son Mühür- Türkiye genelinde temel ihtiyaçların başında gelen içme suyunda dikkat çeken fiyat artışları yaşanıyor.

Son haftalarda hem pet şişe hem de damacana su fiyatlarında ciddi yükselişler görülürken, artış oranları yüzde 40’a yaklaştı. Özellikle küresel gelişmeler ve maliyet baskıları, su fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

5 litrelik suda 1,5 ayda yüzde 38’i aşan zam

Şubat ayında market raflarında ortalama 26 TL’den satılan 5 litrelik pet şişe sular, mart ortasında 29,50 TL’ye yükseldi. Son yapılan fiyat güncellemeleriyle birlikte aynı ürünün fiyatı 36 TL seviyesine çıktı.

Bu verilere göre, 5 litrelik suyun fiyatı yaklaşık 1,5 ay içinde yüzde 38,45 oranında artış gösterdi. Kısa sürede yaşanan bu yükseliş, tüketicinin bütçesine doğrudan yansıdı.

Damacana su fiyatları 280 TL’ye dayandı

Pet şişe su fiyatlarındaki artışın ardından gözler damacana suya çevrildi. Ancak benzer bir artış damacana fiyatlarında da yaşandı.

Son bir ay içinde damacana su fiyatlarında yaklaşık yüzde 40 oranında zam yapıldı. Daha önce 150–250 TL aralığında değişen fiyatlar, artık 205 TL’den başlıyor. 19 litrelik damacana suyun fiyatı ise bazı bölgelerde 280 TL’ye kadar yükseldi.

Suya erişim zorlaşıyor

Artan fiyatlar, özellikle dar gelirli vatandaşlar için suya erişimi zorlaştırıyor. Hayat pahalılığıyla mücadele eden milyonlarca kişi için temel bir ihtiyaç olan içme suyu, her geçen gün daha maliyetli hale geliyor.

Zamların nedeni: Petrol, plastik ve nakliye

Sektör temsilcilerine göre fiyat artışlarının arkasında birden fazla etken bulunuyor. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, nakliye maliyetlerini artırarak su fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Bunun yanı sıra, pet şişe üretiminde kullanılan ve petrolden elde edilen polietilen tereftalat (PET) hammaddesinin maliyeti de yükseldi.

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma, ambalaj maliyetlerini artırırken bu durum raf fiyatlarına doğrudan yansıdı.