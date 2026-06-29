Bu hafta gökyüzü bize şunu söylüyor: “Ciddiye almadığın ne varsa, artık seni ciddiye aldırmak için gündeme geliyor.”

29 Haziran haftasına Merkür retro etkisiyle başlıyoruz. Zihin eski konulara, tamamlanmamış konuşmalara, yarım kalmış kararlara ve geçmişten gelen mesajlara daha açık olacak. Bu hafta düşünmeden konuşmak, hızla karar almak, acele imza atmak ya da duygusal tepkilerle yön belirlemek pek sağlıklı olmayabilir. Çünkü gökyüzü bir yandan geçmiş defterleri açarken, diğer yandan 30 Haziran’da gerçekleşen Oğlak Dolunayı ile bizi sorumluluklarımızla yüzleştiriyor.

Oğlak Dolunayı haftanın en güçlü enerjilerinden biri. Bu dolunay; iş, kariyer, sorumluluk, aile büyükleri, otorite figürleri, devlet, resmi işler, uzun vadeli planlar ve hayatımızdaki yapı kurma ihtiyacıyla bağlantılı konuları görünür hale getirebilir. Oğlak burcu bize şunu hatırlatır: “Hayal etmek güzeldir ama emek vermediğin hayal, havada asılı kalır.”

Bu hafta duygusal olarak biraz ağır, zihinsel olarak yorucu, fakat farkındalık açısından oldukça güçlü bir süreçten geçiyoruz. Eski kararlar sorgulanabilir, ilişkilerde mesafe ihtiyacı artabilir, ailevi ya da mesleki sorumluluklar ön plana çıkabilir. Bir süredir içimizde bastırdığımız “Ben artık neyi taşımak istemiyorum?” sorusu güçlü şekilde yanıt arayabilir.

Jüpiter’in Aslan burcuna geçişi ise haftanın en dikkat çekici değişimlerinden biri. Bu geçiş bize özgüven, sahneye çıkma, kendini gösterme, yaratıcı üretim, aşk, çocuklar, sanat, liderlik ve görünür olma alanlarında yeni bir büyüme kapısı açabilir. Fakat Jüpiter büyütür. Hem ışığı hem gölgeyi. Bu nedenle egoyu, abartıyı, “Ben bilirim” tavrını ve gösterişli ama temelsiz adımları da büyütebilir.

Haftanın sonunda Mars, Uranüs, Neptün ve Plüton arasında güçlü etkiler görüyoruz. Bu da ani kararlar, sürpriz gelişmeler, kopuşlar, farkındalık patlamaları, cesaret isteyen adımlar ve eski düzeni değiştirme arzusu getirebilir. Ancak Mars Uranüs kavuşumu özellikle öfke, acelecilik, kaza riski, elektrikli aletler, teknoloji, trafik ve ani çıkışlar konusunda dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor.

Bu hafta gökyüzü bize hem disiplin hem cesaret istiyor. Ama en önemlisi, “Ben gerçekten neyi inşa ediyorum?” sorusunu sorduruyor.

Haftanın genel etkisi

Bu hafta geçmişten gelen konularla yüzleşebiliriz. Eski konuşmalar, eski kırgınlıklar, eski kararlar ve daha önce tamamlanmamış süreçler tekrar gündeme gelebilir. Merkür retro etkisiyle özellikle iletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir hafta olabilir. Bu nedenle mesajları, sözleri, imzaları ve anlaşmaları dikkatli değerlendirmekte fayda var.

Oğlak Dolunayı bize duygusal değil, gerçekçi bakmayı öğretecek. Kim gerçekten sorumluluk alıyor, kim sadece konuşuyor? Hangi ilişki emek istiyor, hangisi artık yük haline geldi? Hangi iş bizi büyütüyor, hangisi sadece enerjimizi tüketiyor? Bu sorular haftanın içinden sessizce değil, oldukça güçlü şekilde geçebilir.

Bu süreçte kariyer planları, iş değişiklikleri, resmi başvurular, aile büyükleriyle ilgili konular, ev ve düzen meseleleri, borçlar, sorumluluklar ve geleceğe dair kararlar gündeme gelebilir.

Jüpiter’in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte özgüvenimizi yeniden hatırlayacağız. Sahneye çıkmak, kendimizi göstermek, üretmek, anlatmak, öğretmek, sevilmek ve takdir görmek isteyebiliriz. Fakat bu enerji bize şunu da soracak: “Gerçekten parlıyor musun, yoksa sadece görünmeye mi çalışıyorsun?”

Haftanın sonuna doğru Mars Uranüs kavuşumu ve Mars Plüton üçgeni güçlü bir dönüşüm enerjisi taşıyor. Ani ama etkili kararlar alınabilir. Kimi insanlar hayatımızdan hızla çıkabilir, kimi kapılar beklenmedik şekilde açılabilir. Bu hafta kontrol edemediğimiz şeylere direnmek yerine, neyi değiştirmemiz gerektiğini anlamak çok daha kıymetli olacak.

Gün gün gökyüzü etkileri

29 Haziran Pazartesi

Haftaya Merkür retro etkisiyle başlıyoruz. Zihin geçmişe dönebilir, eski konular tekrar konuşulabilir. Ay Yay burcundayken haftaya daha geniş düşünmek, umut etmek ve farklı ihtimalleri görmek isteyerek başlayabiliriz. Ancak sabah saatlerinde Ay’ın Oğlak burcuna geçmesiyle enerji daha ciddi, daha sorumluluk odaklı ve daha gerçekçi bir hale geliyor.

Ay Şiron üçgeni, içsel yaralarımızı fark etmek ve onları daha olgun bir bakışla ele almak için destekleyici. Fakat Ay Neptün karesi nedeniyle duygusal bulanıklık, yanlış anlama, hayal kırıklığı ya da “Ben ne hissediyorum?” karmaşası yaşanabilir.

Bugün çok büyük kararlar almak yerine gözlem yapmak, sakin kalmak ve iç sesimizi aceleye getirmemek daha doğru olur.

30 Haziran Salı

Bugün haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri gerçekleşiyor: Oğlak burcunda Dolunay.

Ay Güneş karşıtlığı ile birlikte iç dünyamız ve dış hayatımız arasında bir denge arayışı başlayabilir. Aile ve kariyer, duygu ve sorumluluk, güvenlik ihtiyacı ve başarı arzusu arasında sıkışmış hissedebiliriz. Oğlak Dolunayı bize olgunlaşmamız gereken alanları gösterecek.

Jüpiter’in Aslan burcuna geçişi ise yeni bir büyüme döngüsünü başlatıyor. Kendimizi daha fazla göstermek, yaratıcı yönlerimizi ortaya koymak, sahnede olmak, sevilmek ve fark edilmek isteyebiliriz.

Ancak Ay Satürn karesi, duygusal baskı, sorumluluk yükü, gecikme ya da engel hissi verebilir. Bugün sabır önemli. Gökyüzü bize hızlı sonuçtan çok sağlam yapı kurmayı öğretiyor.

1 Temmuz Çarşamba

Ay Merkür karşıtlığı iletişimde gerilim yaratabilir. Duygularımızla düşüncelerimiz aynı yönde akmayabilir. Bir şey hissederken başka bir şey söyleyebilir, birini dinlerken aslında kendi iç sesimizle tartışıyor olabiliriz.

Ay’ın Kova burcuna geçişiyle birlikte daha özgür, daha mesafeli ve daha objektif bakmak isteyeceğiz. Ancak Ay’ın Jüpiter karşıtlığı ve Şiron karesi, abartılı tepkilere, egosal kırılmalara ya da “Ben görülmüyorum” hissine neden olabilir.

Bugün ilişkilerde kişisel alan ihtiyacı artabilir. Her sözü kişisel algılamamak, olaylara biraz yukarıdan bakmak önemli.

2 Temmuz Perşembe

Bugün gökyüzü hareketli ama üretken. Ay Mars üçgeni cesaret, hareket ve motivasyon verebilir. Ertelediğimiz bir işe başlamak, fiziksel enerji gerektiren konularla ilgilenmek, karar almak ve adım atmak için destekleyici bir etki var.

Jüpiter Şiron karesi ise özgüven yaralarıyla yüzleşmemize neden olabilir. “Ben yeterli miyim?”, “Kendimi göstermekten neden çekiniyorum?”, “Başarımı sahiplenebiliyor muyum?” gibi sorular gündeme gelebilir.

Ay Uranüs üçgeni beklenmedik çözümler getirebilir. Ay Neptün sekstili sezgileri güçlendirirken, Ay Plüton kavuşumu duygusal derinliği artırabilir. Bugün içsel dönüşüm için güçlü bir gün. Bir meseleyi yüzeyden değil, kökünden anlayabiliriz.

3 Temmuz Cuma

Ay Satürn sekstili bugün daha kontrollü, planlı ve gerçekçi ilerlememize destek verir. Sorumluluk almak, eksikleri toparlamak, program yapmak ve ciddi konuşmalar için uygun bir enerji var.

Ay Venüs karşıtlığı ise ilişkilerde ihtiyaç ve beklenti dengesini gündeme getirebilir. Sevgi almakla sorumluluk vermek arasında bir çelişki hissedilebilir. Bir taraf daha yakınlık isterken, diğer taraf mesafe koyabilir.

Bugün ilişkilerde “Ben ne istiyorum?” kadar “Karşımdaki neye ihtiyaç duyuyor?” sorusu da önemli olacak.

4 Temmuz Cumartesi

Haftanın en dikkatli olunması gereken günlerinden biri.

Mars Uranüs kavuşumu ani olaylar, hızlı kararlar, beklenmedik çıkışlar ve özgürleşme isteği getirebilir. Bu enerji cesaret verir ama sabırsızlıkla birleşirse kırıcı olabilir. Trafikte, elektronik cihazlarda, kesici aletlerde, ani öfke patlamalarında ve düşünmeden yapılan hareketlerde dikkatli olmak gerekir.

Ay’ın Balık burcuna geçmesiyle duygusal hassasiyet artıyor. Ay Şiron sekstili içsel şifa için destekleyici olsa da, Ay Uranüs karesi ve Ay Mars karesi ani duygusal tepkileri büyütebilir.

Bugün sakin kalmak, ani kararları ertelemek ve bedeni fazla zorlamamak önemli.

5 Temmuz Pazar

Hafta daha akışkan ama güçlü bir enerjiyle kapanıyor.

Mars Neptün sekstili sezgilerle hareket etmeyi, ilhamla üretmeyi ve ruhsal olarak yön bulmayı destekler. Ay Güneş üçgeni duygusal uyum ve içsel rahatlama verebilir. Mars Plüton üçgeni ise güçlü irade, stratejik hareket etme ve derin dönüşüm enerjisi taşır.

Bugün sezgilerimizi dinleyerek güçlü kararlar alabiliriz. Ancak bu kararların aceleden değil, içsel netlikten gelmesi önemli. Hafta boyunca yaşanan yüzleşmelerden sonra bugün “Ben artık neyi farklı yapacağım?” sorusunun cevabı daha net duyulabilir.

Oğlak Dolunayı’na göre burçlara haftalık mini mesajlar

Yükselen burcunuza göre okumanızı öneririm.

Koç

Kariyer, hedefler ve toplum önündeki duruşun görünür hale geliyor. Artık neyi gerçekten başarmak istediğini netleştirmelisin. Emek vermediğin hedef seni taşımaz, fakat disiplinle ilerlediğin alan seni büyütür.

Boğa

İnançların, eğitimler, uzaklar, hukuki konular ve gelecek planların gündemde. Eski bakış açını bırakıp daha olgun bir vizyon kurman gerekebilir. Hayat sana “Daha büyük düşün ama sağlam bas” diyor.

İkizler

Ortak para, borçlar, alacaklar, miras, nafaka, tazminat, psikolojik dönüşüm ve güven konuları ön planda. Bu dolunay sana bağımlı olduğun ya da seni yoran bağları gösteriyor. Gücünü geri alma zamanı.

Yengeç

İlişkiler, evlilik, ortaklıklar ve karşındaki insanların gerçek tavrı görünür hale geliyor. Kimin yanında güvende hissettiğin, kimin seni duygusal olarak yorduğu netleşebilir. Denge kurmak için önce sınırlarını bilmelisin.

Aslan

Günlük düzen, çalışma koşulları, sağlık ve sorumluluklar gündemde. Jüpiter burcuna geçerken senin için yeni bir büyüme döngüsü başlıyor. Ama önce hayatındaki dağınıklığı toparlaman gerekiyor. Parlamak için düzen şart.

Başak

Aşk, çocuklar, yaratıcılık, sahne ve kalpten gelen istekler ön planda. Bu dolunay sana neye gerçekten emek vermek istediğini soruyor. Sadece keyif aldığın değil, kalıcı değer ürettiğin alan büyüyecek.

Terazi

Ev, aile, kökler, taşınma, yerleşim ve iç güvenlik konuları gündemde. Aile içinde sorumluluklar artabilir ya da ev düzeniyle ilgili önemli kararlar alınabilir. İç dünyanı sağlamlaştırmadan dış dünyada huzur bulman zor.

Akrep

İletişim, kardeşler, yakın çevre, eğitimler, anlaşmalar ve kısa yolculuklar gündemde. Söylediklerin daha fazla sonuç doğurabilir. Bu hafta kelimelerini dikkatli seç. Bir konuşma önemli bir farkındalık getirebilir.

Yay

Para, kazançlar, özdeğer ve sahip oldukların gündemde. Bu dolunay sana “Gerçekten değerini biliyor musun?” diye soruyor. Gelir düzenini, harcamalarını ve yeteneklerini daha ciddi ele alman gerekebilir.

Oğlak

Dolunay senin burcunda gerçekleşiyor. Bu nedenle haftanın en güçlü farkındalığını sen yaşayabilirsin. Bedenin, duruşun, ilişkilerin, kararların ve kimliğin yeniden şekilleniyor. Artık eski yükleri aynı şekilde taşımak zorunda değilsin.

Kova

Bilinçaltı, kapanışlar, gizli konular, rüyalar ve ruhsal farkındalıklar ön planda. İçinde bitmiş ama zihninde hâlâ taşıdığın konuları fark edebilirsin. Bu dolunay sana sessiz bir temizlik yaptırıyor.

Balık

Sosyal çevre, arkadaşlıklar, gruplar, gelecek hedefleri ve topluluklar gündemde. Kimlerle aynı yolda yürüdüğünü, kimlerin enerjini düşürdüğünü daha net görebilirsin. Geleceğini kurarken çevreni de doğru seçmelisin.

Haftanın ruhsal mesajı

Bu hafta gökyüzü bize sabırla cesareti birlikte kullanmayı öğretiyor. Sadece cesaret yetmez, çünkü yapı yoksa enerji dağılır. Sadece disiplin de yetmez, çünkü ruh yoksa hayat kurur.

Oğlak Dolunayı bize sorumluluklarımızı gösterirken, Jüpiter Aslan geçişi içimizdeki ışığı büyütüyor. Mars Uranüs kavuşumu ise eski kalıpları kırmak için cesaret veriyor.

Bu hafta kendimize şunu soralım:

“Ben gerçekten neyi inşa ediyorum ve bu yapı benim ruhuma hâlâ uygun mu?”

Cevap dürüstse, yol açılır.

Cevap ertelenirse, gökyüzü konuyu tekrar önümüze getirir.

Sevgiyle,

Profesyonel Astrolog Neyir Gizem