Baharın gelmesiyle tarlaya inen çiftçilerin gözü kulağı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklayacağı ödeme takvimine kilitlendi. Tarlasını sürmek ve ekinini beslemek için nakit desteğine ihtiyaç duyan milyonlarca üretici, paraların hesaplara geçeceği tarihi büyük bir heyecanla araştırıyor. Özellikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan vatandaşlar, hakkedişlerinin Ziraat Bankası hesaplarına yatıp yatmadığını öğrenmek için online sistemlere akın etti. Bu yıl destek tutarlarında yapılan ciddi artışlar da heyecanı iyice katladı. Peki, 2026 yılı için belirlenen yeni destek tutarı ne kadar oldu ve ödemeler TC kimlik numarasına göre mi yatacak?

2026 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Üreticilerin merakla beklediği ödeme miktarları bu yıl yüzleri güldürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son düzenlemeyle birlikte, 2026 üretim yılı için geçerli olacak destek katsayı değeri bir önceki yıla kıyasla tam yüzde 27 oranında artırıldı. Bu artışla beraber destek tutarı dekar başına 310 liraya yükseldi. Yeni sistemde, çiftçinin ürettiği tüm ürünler temel destek kapsamına alındı. Böylece üreticinin cebinden çıkan mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin ise yüzde 25'i devlet tarafından doğrudan karşılanıyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Çiftçilerin arama motorlarında en çok sorduğu "Destekler yattı mı?" sorusunun cevabı, doğrudan vatandaşın T.C. kimlik numarasında gizli. Bakanlık, banka şubelerinde ve sistemlerde yığılma olmaması için ödemeleri genellikle T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen belirli bir takvim çerçevesinde hesaplara aktarıyor. Bu nedenle çiftçilerin ödemeleri, belirlenen günlerde peyderpey hesaplara geçiyor. Destek ödemelerini alabilmek için üreticilerin ÇKS'ye kayıtlı olması ve mutlak suretle aktif bir Ziraat Bankası hesabına sahip olması gerekiyor. Hesabı olmayan çiftçilerin vakit kaybetmeden Ziraat Bankası'na giderek bir hesap açtırması şart.

E-DEVLET MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hesabınıza yatan parayı öğrenmek için banka kuyruklarında beklemenize hiç gerek yok. Mazot ve gübre desteği sorgulama işlemini en hızlı ve kolay şekilde e-Devlet kapısı üzerinden saniyeler içinde yapabilirsiniz. Paranızı kontrol etmek için şu adımları izlemeniz yeterli:

İnternet tarayıcınızdan veya mobil uygulamadan e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Ekranın üst kısmında yer alan arama çubuğuna "Tarımsal Destek Ödemeleri Sorgulama" yazın ve çıkan sonuca tıklayın.

Açılan ekranda, ÇKS kaydınıza tanımlanmış olan mazot ve gübre desteği dahil tüm tarımsal destek ödemelerinizi ve tutarlarını detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, Ziraat Bankası müşterisi olan üreticiler doğrudan bankanın mobil uygulaması üzerinden, ATM'lerden veya şubelere giderek hesaplarına geçen destek tutarlarını kolayca kontrol edebiliyor.