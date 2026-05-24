Temmuz zammı için geri sayım devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini doğrudan ilgilendiren çok kritik oranlar paylaştı. Ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ait enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte yeni maaş tablosunun ana hatları büyük oranda belirginleşti. Haziran ayının başında ilan edilecek yeni veriler öncesinde, kulislerde konuşulan en düşük maaş tahminleri ve zam senaryoları şimdiden milyonların gündemini meşgul ediyor.

2026 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Emekli maaşları, yasal mevzuat gereği bir önceki altı aylık dönemde oluşan enflasyon oranına göre güncelleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; ocak, şubat ve mart aylarında oluşan yüzde 10,04’lik kümülatif artışa, nisan ayındaki yüzde 4,18’lik enflasyon rakamı eklendi. Böylece 4 aylık toplam artış oranı şimdiden yüzde 14,64 seviyesine ulaştı. Maaşların netleşeceği kritik viraja iki aydan az bir zaman kala, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü ilan edilecek mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte bu tablo çok daha net bir hal alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan mayıs ayı yüzde 1,89 ve haziran ayı yüzde 1,52’lik enflasyon beklentileri üzerinden hesaplama yapan İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz zammının yüzde 18,58 seviyesine kadar çıkabileceğini belirtti. Karakaş, TÜİK önümüzdeki iki ayda yüzde 1,50 seviyesinde düşük oranlar açıklasa bile emeklilerin karşısına yüzde 18,10 oranında bir artışın kesin olarak çıkacağını ifade etti. Sınır boylarındaki jeopolitik riskleri ve küresel ekonomik faktörleri hesaba katarak en kötü senaryoyu da paylaşan uzman, zam oranının yüzde 17,5 ile yüzde 19,5 bandında kalacağını tahmin ediyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI VERİLECEK MI?

Maaş artış oranlarının yanında, emeklilerin en çok yanıt aradığı konuların başında seyyanen bir artış ya da enflasyon farkına ek olarak refah payı verilip verilmeyeceği geliyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, bu konuda Ankara kulislerinden edindiği son bilgileri aktardı. Karakaş’ın paylaştığı kulis bilgilerine göre, temmuz ayında emekli maaşlarına rutin enflasyon farkı haricinde ekstra bir refah payı ya da seyyanen zam yapılması öngörülmüyor. Ekonomi yönetiminin ve kulislerin güncel durumuna bakıldığında, ek artış taleplerine yönelik atmosferin şu an için olumlu olmadığı görülüyor.