Eski ve trafik için güvenlik riski taşıyan araçlarını elden çıkarıp sıfır kilometre bir otomobil sahibi olmak isteyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yolunu gözlüyor. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in daha önce meclise sunduğu düzenlemenin sosyal medya üzerinden yeniden gündeme gelmesi, otomotiv piyasasında büyük bir heyecan yarattı. 25 yaş üstü araçlar için uygulanması beklenen ÖTV'siz sıfır araç alımı, yerli üretim şartı ve ailelere yönelik özel finansman destekleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Peki, milyonların beklediği hurda teşviki yasalaştı mı, bu dev avantajdan kimler nasıl yararlanacak?

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ, YASALAŞTI MI?

Milyonlarca araç sahibinin büyük bir umutla beklediği ÖTV indirimi ve hurda teşviki konusunda Ankara'daki yasama süreci yakından takip ediliyor. Ancak an itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanarak yürürlüğe giren resmi bir yasa bulunmuyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARA HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER OLACAK?

Kulislerde konuşulan ve taslak halinde olan beklentilere göre, yeni dönemin odak noktasında 25 yaş ve üzerindeki araçlar yer alıyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye zarar veren eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar teşvik kapsamına girecek. Bu kişilere, yeni araç alımlarında çeşitli vergi avantajları ve indirimler sunulması hedefleniyor. Böylece hem yollardaki güvenlik standartları artacak hem de doğa korunacak.

ÖTV İNDİRİMİ VE HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Gündemdeki teklifin en dikkat çeken yanı ise yerli üretime verilen destek olarak öne çıkıyor. İddialara göre hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti, sadece Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 oranında yerlilik payına sahip otomobil modelleri için geçerli olacak. Bu stratejik adımla yerli otomotiv sanayisinin güçlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca vergi indiriminin yanı sıra vatandaşlara çok uygun şartlarda kredi imkanlarının sunulması da masada duruyor.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI KİMLERE VERİLECEK?

Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemeler arasında dar gelirli ve kalabalık aileleri sevindirecek özel bir paket de var. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adı altında konuşulan bu modele göre, 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere pozitif ayrımcılık yapılacak. Bu ailelerin ilk kez araç sahibi olmasını kolaylaştırmak adına esnek finansman modelleri, uzun vadeli ödeme planları ve düşük taksitli özel kredi seçenekleri devreye alınacak.

MEVCUT ÖTV MUAFİYETİ KİMLERİ KAPSIYOR, YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Türkiye'de şu anda uygulanan kanuna göre ÖTV muafiyeti sadece yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip vatandaşları kapsıyor. Bu kişiler, devletin belirlediği fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeden sıfır araç satın alabiliyor. Daha düşük engellilik oranlarında ise araca özel tertibat yaptırılması şartı aranıyor. Yeni yasa teklifi iddialarının içinde, ortopedik engeli bulunan bazı vatandaşlar için bu muafiyet kapsamının daha da genişletileceği yönünde güçlü beklentiler yer alıyor.