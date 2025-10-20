Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle zarar gören üreticilere yönelik yeni destek programını açıkladı.

Bakan Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL tutarında destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

“Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendireceğiz”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yumaklı, bakanlık olarak üreticilerin emeğini korumayı temel öncelik olarak gördüklerini belirtti.

“Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS’ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıyoruz” diyen Yumaklı, ödemelerin kısa sürede çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti.

“Üreticimizin emeğini koruyacağız”

Bakan Yumaklı, açıklamasının devamında tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesine vurgu yaptı:

“Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz.”

ÇKS’ye kayıtlı çiftçiler yararlanacak

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, destek ödemeleri Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere yapılacak. Bu kapsamda özellikle dondan etkilenen meyve ve sebze üreticileri öncelikli olarak destekten faydalanacak.

Ödemeler, üretim bölgelerine göre kademeli şekilde gerçekleştirilecek.