Kurban Bayramı mesajları her sene olduğu gibi bu bayramda da aile gruplarını, sosyal medya akışlarını ve sohbet ekranlarını tamamen hareketlendirecek gibi görünüyor. Kuru bir kutlama yazısı yazıp geçmek istemeyenler, sevdiklerine kendilerini çok daha değerli ve özel hissettirmeyi tercih edecek alternatif paylaşımları bulabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

En güzel Kurban Bayramı mesajları resimli seçenekleriyle sosyal medyada

Facebook ve Instagram gibi dev platformlarda paylaşmak için özel olarak tasarlanan görsel tebrik kartları bu sene de sosyal medya akışlarımızı süsleyecek. Sadece kuru bir metin yollamak yerine, göze hoş gelen estetik tasarımları tercih eden vatandaşlar sevdiklerinin kalbine çok daha hızlı ve sıcak bir şekilde dokunmayı kolayca başarıyor.

Sevdiklerinizle anında paylaşabileceğiniz en içten, samimi ve anlamlı kutlama mesajı örneklerinden bazıları şunlardır:

Kurban Bayramı'nın getirdiği huzur, mutluluk ve bereketin tüm hanenizde yer bulmasını diler, ellerinizden saygıyla öperim.

Kalbinizden sevginin, yüzünüzden tebessümün eksik olmadığı, sağlıklı ve neşeli nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle.

Kurban ibadetinizin makbul, dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir arada huzur dolu geçireceğiniz mutlu bir bayram dilerim.

Büyüklerimizin, amcaların, teyzelerin bayramını tebrik ederken daha ağır ve saygılı ifadeler seçiyoruz fakat arkadaşlarımızla paylaştığımız içerikler çok daha samimi bir dille yazılıyor. Bu tatlı paylaşımların bayramın getirdiği o eski bayram sıcaklığını, hoşgörüyü ve kardeşlik bağlarını yeniden canlandırmaya yettiğini her sene yeniden ve gururla fark ediyoruz.

WhatsApp ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları alternatifleri

WhatsApp durumlarında ve gruplarda paylaşmak için hazırlanan kısa, öz ve kalbe dokunan tebrik cümleleri de telefonlarımızın ekranlarını bolca süsleyecek. Uzun satırlar yazmak istemeyenlerin tek bir samimi cümle ve arkasından gelen içten bir duayla sevdiklerine ulaşmak istemesi de son derece doğal bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.

Kurban ibadetinin getirdiği manevi huzuru tüm sevdiklerimizle paylaşmak, aradaki o fiziki mesafeleri bir nebze de olsa kısaltmaya yarıyor. Siz de bu güzel günü sevdiklerinizle paylaşmak ve aradaki sevgi bağlarını daha da güçlendirmek istiyorsanız, sizin için seçtiğimiz en popüler paylaşımlardan dilediğinizi hemen seçip sevdiklerinize yollayabilirsiniz.

Sosyal medya durumlarında veya kısa mesajlarda hızlıca kullanabileceğiniz en popüler kısa kutlama mesajı örnekleri ise şunlardır:

Kalplerimize huzur, ömrümüze bereket getiren bu güzel bayram hepimize mübarek olsun.

Kurban Bayramı'nız kutlu, dualarınız ve ibadetleriniz her iki cihanda da makbul olsun.

Sağlık, huzur ve sevgi dolu, sevdiklerinizle bir arada mutlu bayramlar dilerim.