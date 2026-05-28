Son Mühür - Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Görüşmelerde CHP’deki mutlak butlan tartışmaları, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu’daki gelişmelerin öne çıkan başlıklar arasında yer alması bekleniyor.

AK Parti Genel Merkezi’nde ilk bayramlaşma programı da başladı. Partiye ilk ziyareti CHP heyeti gerçekleştirirken, AK Parti heyeti de eş zamanlı olarak CHP’ye ziyarette bulunuyor.

AK Parti ile CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle üç bayramdır gerçekleştirmedikleri bayramlaşma programını yeniden başlattı. CHP yönetiminde yaşanan değişimin ardından iki parti karşılıklı bayramlaşma kararı aldı.

Bayramlaşma programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da açıklamalarda bulundu:

"Bölgedeki gelişmelere bakıldığında birlikteliklerin bir araya gelmelerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır, hep beraber Türkiye davasına Türk milleti davasına beraberce omuz vereceğiz."