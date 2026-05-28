Son Mühür - Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Görüşmelerde CHP’deki mutlak butlan tartışmaları, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu’daki gelişmelerin öne çıkan başlıklar arasında yer alması bekleniyor.
AK Parti Genel Merkezi’nde ilk bayramlaşma programı da başladı. Partiye ilk ziyareti CHP heyeti gerçekleştirirken, AK Parti heyeti de eş zamanlı olarak CHP’ye ziyarette bulunuyor.
AK Parti ve CHP bayramlaştı
AK Parti ile CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle üç bayramdır gerçekleştirmedikleri bayramlaşma programını yeniden başlattı. CHP yönetiminde yaşanan değişimin ardından iki parti karşılıklı bayramlaşma kararı aldı.
Bayramlaşma programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da açıklamalarda bulundu:
"Bölgedeki gelişmelere bakıldığında birlikteliklerin bir araya gelmelerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır, hep beraber Türkiye davasına Türk milleti davasına beraberce omuz vereceğiz."
CHP’nin bayramlaşma kabul heyetinde Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş ile İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılınç yer aldı. Partinin ziyaret heyetinde ise Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir bulundu.
16 partiyle bayramlaşacak
AK Parti, bayram kapsamında 16 siyasi partiyle karşılıklı ziyaret programı gerçekleştirecek. Bu partiler arasında CHP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de bulunuyor.
CHP’de ise bayramlaşma programlarının mutlak butlan tartışmalarının gölgesinde yapılacağı değerlendiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönmesi ihtimaline tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi’nin CHP’ye bayram ziyaretinde bulunmayacağı belirtildi.
Özel'e desteklerini ifade edecek
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise TBMM’de ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel Merkez’e gitmeme kararı alan muhalefet partilerinin, Meclis’teki CHP heyetini ziyaret ederek Özel’e destek mesajı vereceği öğrenildi.
MHP kimlerle bayramlaşacak?
MHP’de bayramlaşma programı ilk olarak DSP heyetinin ziyaretiyle başlayacak. Gün boyunca MHP’ye sırasıyla DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetlerinin de ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.