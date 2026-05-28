Merakla beklenen bayramda hava durumu raporları yurdun özellikle iç ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların oldukça etkili olacağını net bir biçimde işaret ediyor. Planlarını açık havada yapmayı düşünenlerin yağmura hazırlıksız yakalanmamak için güncel saatlik harita tahminlerini yakından takip etmesi de son derece kritik görünüyor.

Meteoroloji raporlarına göre bayramda hava durumu ve yağış uyarısı

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve İç Ege genelinde oldukça kuvvetli sağanak yağışlar bekliyoruz. İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerimizde öğleden sonra aniden bastıracak gök gürültülü sağanak geçişlerinin günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini de aklımızın bir köşesinde tutmakta büyük fayda görüyoruz.

Yağışlı hava kütlesi cuma günü de kuzey ve iç kesimlerdeki etkisini hiçbir şekilde kaybetmeden sürdürecek ve sıcaklıklarda hissedilir düzeyde hafif bir düşüş yaşanacak. Samsun ve Trabzon gibi Karadeniz sahil hattındaki tüm kentlerimizde de aralıklı yağmur geçişleri olacağını tahmin etmek hiç de zor değil.

Bölgelere göre bayramda hava durumu tahminlerinde son durum

Bayramın dördüncü günü olan cumartesi günü ise batı ve güney kıyı bölgelerimizde nihayet güneş yüzünü çok daha fazla göstermeye başlayacak. İzmir ve Antalya gibi tatilcilerin gözbebeği olan sahil kentlerimizde sıcaklıkların otuz derece sınırına kadar yükseleceğini çok net bir şekilde görüyoruz.

Buna karşın Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini cumartesi günü boyunca da sürdürecek. Bu bölgelerimizde seyahate çıkacak olan tüm sürücülerin yollardaki ıslak zemin, kayma ve ani sel baskını risklerine karşı son derece dikkatli olması gerekiyor.