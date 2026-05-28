Son Mühür - Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk elektrikli hızlı treninde test süreci devam ederken yeni bir hız seviyesine ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli hızlı trenin gerçekleştirilen son test sürüşlerinde saatte 240 kilometre hıza eriştiğini duyurdu.

Daha önce yapılan dinamik fren testlerinde trenin 225 kilometre hıza çıktığını hatırlatan Uraloğlu, son denemelerde milli hızlı trenin kendi hız rekorunu geliştirdiğini ifade etti.

''Saatte 240 kilometreye ulaştı''

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

“Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz, saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz, maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.”

577 yolcu kapasiteli olarak tasarlandı

Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen milli hızlı trenin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Alüminyum gövdeli olarak üretilen tren setlerinin 8 araçtan oluştuğu ifade edilirken, projede yolcu güvenliği ve konforuna yönelik birçok sistemin yer aldığı aktarıldı. Trende otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme sistemi, yangın ihbar sistemi ile işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme sistemlerinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca tren içerisinde kamera sistemlerinin de yer aldığı bildirildi.

ASELSAN imzalı yerli teknolojiler kullanıldı

Bakan Uraloğlu, milli hızlı trenin en kritik bileşenleri arasında bulunan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi’nin ASELSAN iş birliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretildiğini açıkladı. Projede kullanılan yüksek teknolojiye sahip yerli sistemlerin, Türkiye’nin raylı sistemler alanındaki teknolojik kapasitesini ortaya koyduğu değerlendirildi.

Engelli yolcular için özel alanlar oluşturuldu

Milli hızlı trende yolcu konforunu artırmaya yönelik detaylara da yer verildi. Trende yiyecek ve içecek otomatları ile mutfak bölümleri bulunurken, engelli yolcular için özel yolcu alanları ve tekerlekli sandalye asansörleri de tasarlandı. Bakan Uraloğlu, trenlerin mevcut ihtiyaçların yanı sıra gelecekte ortaya çıkabilecek talepler de dikkate alınarak yüksek konfor ve inovasyon anlayışıyla geliştirildiğini ifade etti.