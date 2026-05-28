Son Mühür - CHP Parti Meclisi’nin 1 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan toplantısı ertelendi. Söz konusu toplantıda, Parti Meclisi üyeleri arasından MYK’nın belirlenmesi ile kurultay sürecinde genel başkanlığı kaybeden ancak mahkeme kararıyla yeniden gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde görev dağılımının yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Neler yaşanmıştı?

CHP’ye ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay süreciyle ilgili olarak “yasal zemin” vurgusunda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, “Tedbir kararı kaldırıldıktan sonra kurultay yapılır. Mahkemenin kararına uyacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim” ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel’in “2 milyon CHP’li genel başkanı seçsin” çağrısına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Genel Başkanın nasıl seçileceği bellidir, kurultayı devre dışı bırakamazsınız” demişti. Kılıçdaroğlu ayrıca, “Henüz kamuoyunun bilmediği birçok detayı halkla buluşmamda anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı bunları paylaşmayacaktım. Tüm gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım” açıklamasında bulunmuştu.

1 Haziran’da Parti Meclisi’ni toplamayı planladıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, partide bazı isimlerin ihraç edileceği yönündeki iddialarla ilgili ise “Bir siyasi parti hukuk çerçevesinde ve ciddiyetle yönetilir, dedikodular üzerinden hareket edilemez” değerlendirmesini yapmıştı.