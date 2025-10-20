Son Mühür / Yiğit Uzun- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, iş insanı Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki bir suç örgütünün İstanbul'daki belediyeler ve İBB iştiraklerinden sistematik olarak ihaleye fesat karıştırarak yüz milyonlarca liralık vurgun yaptığını iddia ediyor. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 200 şüpheli, rüşvet, sahtecilik, kamu kurumunu dolandırma ve kara para aklama gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya. İddianamede, örgütün sahte kaşelerle yaklaşık maliyetleri şişirdiği, danışıklı tekliflerle rekabeti engellediği, milyonlarca liralık rüşvet dağıtarak kendine alan açtığı ve suç gelirini paravan şirketler üzerinden akladığı tüm detaylarıyla anlatılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 578 sayfalık iddianame , kamu kaynaklarının nasıl organize bir şekilde hedef alındığına dair sarsıcı detayları ortaya koyuyor. İddianamenin merkezinde, iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini , Baki Nugay'ın ise yöneticiliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı bir suç örgütü bulunuyor. Örgütün, 2019-2025 yılları arasında İstanbul merkezli olarak faaliyet gösterdiği; Beşiktaş , Avcılar , Esenyurt Belediyeleri ile İBB iştirakleri İSFALT ve İETT'yi hedef alarak kamu ihalelerine fesat karıştırdığı ve bu yolla devasa haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor.

Örgütün yapılanması: akrabalık ağları, paravan şirketler ve perde arkası yönetim

İddianameye göre, örgütün görünmez lideri Aziz İhsan Aktaş, kendi adına kayıtlı az sayıda şirket bulundurarak dikkat çekmemeye özen gösterdi. Ancak tanık Arif Orta'nın sunduğu bir ses kaydında Aktaş'ın "En tepesi benim, ben geldim" dediği belirtilerek örgütteki nihai karar verici olduğu vurgulanıyor. Örgütün bel kemiğini Aktaş'ın akrabaları oluşturuyor: Kardeşleri Özkan Aktaş , Ramazan Murat Aktaş (Ankara'daki siyasi bağlantıları sağladığı iddia ediliyor ), Doğan Aktaş (Para transferlerini yönettiği iddia ediliyor ) ve Tekin Aktaş ile yeğenleri Hamit Ünal (birçok şirketin kağıt üzerindeki sahibi ve para transferlerinde kilit rol oynadığı iddia ediliyor ), Ayşegül Ünal ve Üveys Ünal örgüt üyesi olarak iddianamede yer alıyor.

Bu kişiler ve örgüt liderinin güvendiği çalışanlar adına, Barka Atık, Bilginay Temizlik, Vekontek Sağlık, İçkale Sosyal Hizmetler, Turkuaz SG, Elif LPG, Provek İlaç, Ideniz Organizasyon, Akta Bilgi Teknolojileri, YSF Araç Kiralama, ABT Otomotiv, Babil Oto, Kale Sur Yapı, Tulpar Akaryakıt, Piripak Hijyenik, Sanart Restorasyon, Tüm-Pa Temizlik gibi yaklaşık yirmi paravan şirket kurulduğu ve ihalelerin bu karmaşık şirket ağı üzerinden yürütüldüğü iddia ediliyor. Tanık Mehmet Güzmen'in ifadesinde, Yusuf Yadoğlu'nun kendisine güvendiğini söyleyerek Akdeniz Temizlik, Barka Atık, Bilginay Temizlik, SYM Turizm ve Boztepe Kimya gibi şirketleri üzerine yaptığını, kendisinin sadece kağıt üzerinde sahip göründüğünü, tüm talimatları Yadoğlu'ndan aldığını belirtmesi , paravan şirket yöntemini gözler önüne seriyor.

Örgüt yöneticisi olarak gösterilen Baki Nugay'ın ise ihale planlamasında ve şartnamelerin örgüte özel hale getirilmesinde kritik bir rol oynadığı iddia ediliyor. Nugay'ın sahibi olduğu veya kontrol ettiği Kırlangıç ve Temarob gibi firmaların , sadece örgütün temin edebileceği özel nitelikli araçlar (örneğin buharlı cami yıkama aracı ) ürettiği ve bu araçların teknik şartnamelere eklenerek ihalelerin adeta örgüte hediye edilmesinin sağlandığı öne sürülüyor . Nugay'ın 2016'da Barka Atık firmasını resmiyette Hamit Ünal'a devretmiş olsa da perde arkasında Aktaş ile birlikte firmayı yönetmeye devam ettiği iddialar arasında.

İhaleye fesat yöntemleri: sahtecilik, danışıklı dövüş ve içeriden destek ağı

İddianame, örgütün ihaleleri ele geçirmek için adeta bir ders kitabı niteliğinde, sistematik ve çeşitli yasa dışı yöntemler kullandığını detaylandırıyor:

Sahte belgelerle yaklaşık maliyet şişirme: En dikkat çekici ve yaygın kullanılan yöntemlerden biri, yaklaşık maliyetin belirlenmesi aşamasındaki sahtecilikler. Örgütün, ilgisiz veya paravan firmalara ait sahte kaşeleri ve imzaları kullanarak sahte teklif mektupları hazırladığı, bu mektupları belediyelerdeki bağlantıları aracılığıyla ihale dosyalarına soktuğu ve böylece yaklaşık maliyeti olması gerekenden çok daha yüksek belirleyerek kamu zararına yol açtığı iddia ediliyor. Barka Atık'ın ofisinde yapılan aramada ele geçirilen Çınar Çevre, Ysf Araç Kiralama, İçkale Sosyal Hiz., Doruk Filo, Pripak Hijyenik, Vekontek Sağlık, Cihangir Pazarlama, Özkılıç Yapı/İçkale Ort., Arslancan Kurumsal gibi çok sayıda başka firmaya ait kaşe bu yöntemin delili olarak gösteriliyor. İfadelerine başvurulan Doğanay Turizm , Red İnşaat , Yeşil Nil Reklam , Mediplast Plastik gibi birçok firmanın yetkilisi, adlarına düzenlenen tekliflerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını, sahte olduğunu net bir şekilde beyan etti . Yapılan kriminal incelemeler de bu beyanları doğruladı . Sahte tekliflerin, örgüt üyesi Ümit Gözütok veya Akın Kumanlı gibi kişiler aracılığıyla ya da belediye içindeki işbirlikçiler (Esenyurt'ta Adnan Acar ) vasıtasıyla ihale dosyalarına eklendiği iddia ediliyor.

Danışıklı tekliflerle rekabeti yok etme: Rekabet varmış görüntüsü yaratmak ve süreci kontrol altında tutmak amacıyla, örgütle bağlantılı firmaların ihalelere kasıtlı olarak yüksek veya usulsüz teklifler vererek "yan teklif" rolü oynadığı iddia ediliyor. Şüpheli Yusuf Yadoğlu'nun, Aziz İhsan Aktaş'ın ricası üzerine sahibi olduğu Hanzade Kurumsal firmasıyla Beşiktaş ve Esenyurt'taki ihalelere bu amaçla teklif sunduğunu itiraf etmesi bu yöntemin kullanıldığına dair önemli bir kanıt olarak sunuluyor. İddianamede, Yusuf Yıldız'a ait Regulus Peyzaj, Barla Peyzaj, Emkar Temizlik ve Hacı Yıldız'a ait An Ka Katı Atık gibi firmaların da benzer şekilde yan tekliflerde kullanıldığı belirtiliyor. Bu firmaların örgütle bağlantısı (örneğin Regulus Peyzaj'ın eski sahibinin Aktaş'ın çalışanı Cenk Soylu olması ) vurgulanıyor. Yan tekliflerin bir diğer amacının ise, ihaleyi kazanan örgüt firmasının eksiklerini tamamlaması için sahte itirazlarla süreci uzatmak olduğu , Esenyurt'taki bir ihalede Hanzade'nin sözde itirazının bahane edilerek pazarlık usulüyle (21/b) yeni bir ihale açılmasının buna örnek olduğu ifade ediliyor.

Adrese teslim şartnameler: İhalelerin doğrudan örgüte gitmesini sağlamak için teknik ve idari şartnamelerin manipüle edildiği öne sürülüyor. Baki Nugay'ın firmalarının ürettiği, piyasada bulunması zor özel araçların (buharlı cami yıkama aracı , 70+1 kişilik çift katlı otobüs ) teknik şartnamelere eklenmesi veya sözleşmelere "ödemenin 300 gün içinde yapılacağı" gibi caydırıcı mali şartlar konularak diğer firmaların ihaleye girmesinin fiilen imkansız hale getirildiği iddia ediliyor. Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri'nden Zafer Ozan Ay'ın ifadesinde, 300 gün şartının rekabeti engellemek amacıyla bilinçli olarak konulduğunu belirtmesi bu iddiayı güçlendiriyor.

İçeriden destek ve köstebek faaliyetleri: Örgütün belediyelerdeki en önemli dayanağının "ihale danışmanı" sıfatıyla görev yapan Mustafa Mutlu olduğu iddia ediliyor. Mutlu'nun, çalıştığı Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve İSFALT gibi kurumlarda adeta bir "köstebek" gibi faaliyet gösterdiği; gizli kalması gereken yaklaşık maliyet gibi kritik bilgileri Aktaş'a sızdırdığı , şartnameleri bizzat hazırlayarak veya hazırlatarak örgüt lehine düzenlediği, davet edilecek firmaları belirlediği , hatta Beşiktaş Belediyesi İhale Birimi'ne kendi adamı Gülşah Ocak'ı yerleştirerek operasyonel kontrol sağladığı öne sürülüyor. Şüpheli ifadeleri (Ozan İ. , Emirhan Akçadağ , Önder Gedik ), Mutlu'nun ihale süreçlerindeki fiili hakimiyetini ve Rıza Akpolat ile olan yakın ilişkisini gözler önüne seriyor. Mutlu'nun bu etkinliğini Rıza Akpolat referansıyla Kartal, Beyoğlu ve Avcılar'a da taşımaya çalıştığı iddialar arasında. İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın ifadesinde, Mutlu'nun İSFALT'taki puanlama sistemini Aktaş'a sızdırmış olabileceğini belirtmesi de Mutlu'nun rolüne işaret ediyor. Beşiktaş'ta Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da Mutlu'nun planlarını uygulamada ve personeli baskı altına almada rol aldığı iddia ediliyor

Rüşvet çarkı: milyonlarca lira nakit, lüks araçlar, seçim finansmanı ve örtülü ödemeler

İddianameye göre örgüt, ihaleleri garantilemek, usulsüzlüklerin görmezden gelinmesini sağlamak ve bürokratik engelleri aşmak için belediye başkanlarından milletvekillerine, bürokratlardan siyasilere uzanan geniş bir yelpazede rüşvet dağıttı . Rüşvet yöntemleri arasında milyonlarca liralık nakit ödemeler, lüks araç tahsisleri , belediye başkan adaylarının seçim kampanyalarına finansman sağlama ve değerinin çok üzerinde gayrimenkul alımları gibi örtülü yöntemler bulunuyor.

Beşiktaş (Rıza Akpolat & Alican Abacı): İddianamenin en detaylı rüşvet iddiaları Beşiktaş Belediyesi ile ilgili. Bir e-posta ihbarında, Alican Abacı aracılığıyla Rıza Akpolat ve diğer CHP'lilere 100 Milyon TL rüşvet dağıtıldığı öne sürülüyor. Aktaş'ın, Akpolat'a ait yaklaşık 9.5-10 Milyon TL değerindeki iki aracını 15 Milyon TL'ye satın alarak yaklaşık 5 Milyon TL'lik örtülü rüşvet verdiği iddia ediliyor. Alican Abacı'ya 2022 model Volvo XC60 marka bir araç alındığı , Abacı'nın düğün masraflarının bir kısmının karşılandığı ve Ozan İ. ile bazı görevlilerin adının karıştığı iddia edilen yaklaşık 10 Milyon TL'lik zimmetin kapatılması için Aktaş'ın para verdiği öne sürülüyor. Ayrıca, Beltaş A.Ş.'ye ait Ortaköy'deki değerli bir taşınmazın gerçek değerinin çok altında Aktaş'a satıldığı ve bu satış karşılığında Başkan Yardımcısı Ozan İ.'ye Alican Abacı'nın odasında 10 Milyon TL rüşvet verildiği iddia ediliyor.

Avcılar (Utku Caner Çaykara): Aktaş'ın, Rıza Akpolat'ın yönlendirmesiyle , Çaykara'nın belediye başkan adaylığı sürecinde seçim çalışmaları için 5.5 Milyon TL nakit para ve araç desteği sağladığı , Çaykara'nın başkan seçildikten sonra da belediyenin ilk büyük ihalesi olan araç kiralama ihalesini Aktaş'ın firması YSF Araç Kiralama'ya verdiği iddia ediliyor.

Ceyhan (Kadir Aydar): Aydar'a rüşvet vermek amacıyla, babası Mustafa Aydar aracılığıyla , aile şirketleri Özta Müt.'e ait Yumurtalık'taki iki taşınmazın değerinin çok üzerinde (20 Milyon TL) Aktaş'ın yeğeni Uğur Aktaş adına satın alındığı öne sürülüyor. Ayrıca, Aktaş tarafından Aydar'a Ankara'da 300.000 Dolar, İstanbul'da ise kuzeni Can Zafer Yaman'a 6 Milyon TL elden teslim edildiği iddia ediliyor.

Seyhan (Oya Tekin & Burhanettin Bulut): Alınan ihaleler karşılığında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Tekin'in eşi ve aynı zamanda şüpheli olan Celal Tekin aracılığıyla toplam 1 Milyon Dolar rüşvet verildiği iddia ediliyor.

Adana Büyükşehir (Zeydan Karalar): Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde aldığı ihaleler kapsamında, örgüt yöneticisi Baki Nugay'ın Karalar'la görüştüğü ve Karalar'ın yönlendirmesiyle dönemin Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e farklı tarihlerde para teslim edildiği öne sürülüyor.

Adıyaman (Abdurrahman Tutdere): Belediye Başkanı Tutdere'nin talep ve yönlendirmesiyle, örgütün aldığı ihaleler kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a farklı tarihlerde para teslim edildiği iddia ediliyor.

Diğer siyasiler ve İBB bağlantıları: Rüşvet iddiaları bu isimlerle sınırlı değil. CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e kullanmaları için bedelsiz araç tahsis edildiği belirtiliyor. Ayrıca, İBB ve iştiraklerindeki (İSFALT, İETT) ihalelerle ilgili olarak, Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olduğu iddia edilen ayrı bir soruşturma dosyası (2024/228233) kapsamında adı geçen Ertan Yıldız, İbrahim Bülbüllü ve Burak Korzay'a da Aktaş tarafından rüşvet verildiği , bu dosyanın tefrik edilerek ilgili soruşturmayla birleştirildiği ifade ediliyor. 2024 yerel seçimleri öncesinde ise CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın 'seçim için destek' adı altında topladığı paralara Aktaş'ın da 5 Milyon TL ile katıldığı , bu paranın örgüt üyesi Ümit Gözütok tarafından Sırrı Küçük'e teslim edildiği iddia ediliyor.

Edimin ifasına fesat: kağıt üzerinde kalan hizmetler, kamu zararı

Örgütün yolsuzlukları ihaleyi almakla bitmiyor; sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesiyle kamunun zarara uğratıldığı iddia ediliyor:

Hayali araç ve personel: İddianamede, özellikle Beşiktaş Belediyesi'ndeki araç kiralama ihalelerinde, sözleşmede yer alan 20 adet elektrikli mini araç ve çift katlı otobüs gibi bazı araçların hiç kullanılmadığı veya teslim dahi edilmediği halde , sanki kullanılıyormuş gibi aylık 30 gün üzerinden hakediş düzenlenerek ödeme alındığı belirtiliyor. Şüpheli Ozan İ.'nin ifadesine göre, belediyenin gerçek ihtiyacı 170 araç iken Aktaş'tan 360 araç kiralanmış. Benzer şekilde, aslında çalışmayan kişilerin (örneğin Fahri Aksoy'un kendisi , oğlu Bahri Uğur Aksoy ve kuzeni Mükerrem Sağlam ) ihale kapsamında çalışıyor gösterildiği, sigortalarının yatırıldığı ve maaşlarının dolaylı olarak kamu bütçesinden ödendiği öne sürülüyor.

GPS manipülasyonu ve kontrol eksikliği: Araçların gerçek çalışma sürelerinin ve güzergahlarının takip edilmesini sağlayan GPS sistemlerinin kasıtlı olarak söküldüğü veya hiç takılmadığı, böylece yapılan usulsüzlüklerin gizlendiği iddia ediliyor. İddianamede, belediyelerdeki kontrol teşkilatında görevli kişilerin (Beşiktaş'ta Erdem Tatar, Mahmut Çınar, Seçkin Arpak, Taylan Boyraz, Gülşah Ocak ) bu duruma göz yumduğu, gerçeğe aykırı puantaj ve hakediş raporları düzenleyerek kamu zararına neden oldukları belirtiliyor. Bu raporları onaylayan Harcama Yetkilisi (Beşiktaş'ta Gülal Erdovan Anıl ) de sorumlu tutuluyor.

Kara para aklama ağı: sahte faturalar, fon transferleri ve vergi kaçakçılığı

İhalelerden elde edilen yüz milyonlarca liralık suç gelirinin aklanması için örgütün karmaşık bir finansal yapı kurduğu iddia ediliyor. Yaklaşık yirmi paravan şirketten oluşan ağ üzerinden, gerçek bir mal veya hizmet alımına dayanmayan karşılıklı faturalar kesilerek büyük meblağlarda fon transferi yapıldığı belirtiliyor. Bu yöntemle hem paranın suçla olan bağlantısının koparılmaya çalışıldığı hem de kurumlar vergisi gibi vergilerden kaçınıldığı öne sürülüyor . MASAK raporlarına göre, bu sahte fatura trafiğiyle fonlar Elif LPG, Barka Atık, Babil Oto, İçkale Sosyal gibi belirli şirketlerde toplanıyor , şirketlerin sermayeleri kağıt üzerinde şişiriliyor ve ardından bu paralarla gayrimenkul veya lüks araçlar alınarak aklanmaya çalışılıyordu. İddianamede ayrıca, akaryakıt kaçakçılığından elde edildiği düşünülen gelirlerin de bu sisteme dahil edilerek aklandığına dair şüpheler bulunduğu ifade ediliyor. Bu finansal operasyonlarda Mehmet Büyükgüzel (örgütün gizli kasası ve rüşvet kayıtlarını tuttuğu iddia ediliyor ), Ömer Güngör (muhasebe ve para teslimatları ), Fatma Melike Dibudak (sahte fatura ve akaryakıt satışları takibi ), Erdal Kavak (sahte fatura takibi ) ve Ferhat Keleş (mali müşavir, sahte fatura sistemini bildiği iddia ediliyor ) gibi isimlerin kilit rol oynadığı öne sürülüyor.

Kilit şüpheliler ve ağır suçlamalar

İddianamede 200 şüpheliye yöneltilen suçlamalar oldukça ağır:

Aziz İhsan Aktaş: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma , rüşvet verme , ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma , resmi belgede sahtecilik , özel belgede sahtecilik , kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık , suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama , Vergi Usul Kanunu'na muhalefet.

Baki Nugay: Suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetme , rüşvet verme , ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma , resmi belgede sahtecilik , özel belgede sahtecilik , kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık , suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama , Vergi Usul Kanunu'na muhalefet.

Rıza Akpolat (Beşiktaş Bld. Bşk.): Suç örgütüne üye olma , rüşvet almak , ihaleye fesat karıştırma , resmi belgede sahtecilik , özel belgede sahtecilik , kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık , suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama , haksız mal edinme.

Alican Abacı (Beşiktaş Bld. Bşk. Yrd.): Rüşvete aracılık etmek , rüşvet almak , ihaleye fesat karıştırma , resmi belgede sahtecilik , kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık , suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama.

Utku Caner Çaykara (Avcılar Bld. Bşk.): Rüşvet almak , ihaleye fesat karıştırma.

Ahmet Özer (Esenyurt Eski Bld. Bşk.): İhaleye fesat karıştırma , özel belgede sahtecilik.

Zeydan Karalar (Adana BŞB Bşk.): Rüşvet almak (Seyhan Bld. Bşk. dönemi için).

Kadir Aydar (Ceyhan Bld. Bşk.): Rüşvet almak.

Oya Tekin (Seyhan Bld. Bşk.): Rüşvet almak.

Abdurrahman Tutdere (Adıyaman Bld. Bşk.): Rüşvet almak.

Mustafa Mutlu (İhale Danışmanı): Suç örgütüne üye olma , ihaleye fesat karıştırma , resmi belgede sahtecilik , özel belgede sahtecilik , kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık.

Diğer Örgüt Üyeleri (Hamit Ünal, Doğan Aktaş, Ramazan M. Aktaş, Tekin Aktaş, Özkan Aktaş, Üveys Ünal, Ayşegül Ünal, Mehmet S. Koraltan, Ömer Güngör, Mustafa Us, Ümit Gözütok, Erdal Kavak, Akın Kumanlı, Mehmet Büyükgüzel, Sinan Kalender, F. Melike Dibudak, Tubuhan Aksoy, Özcan Tunçel, Ferhat Keleş, Feride Gündüz, Yusuf Akın, Gökçe Aktaş, Metin Aktaş, Ferhat Aktaş): Suç örgütüne üye olma ve işlenen suçlara göre değişen oranlarda ihaleye fesat, sahtecilik, kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalar.

Belediye Görevlileri (Ali Rıza Yılmaz, Gülal Erdovan Anıl, Zafer Ozan Ay, Gülşah Ocak, Gökhan Turan, Emirhan Akçadağ, Erdem Tatar, Mahmut Çınar, Seçkin Arpak, Taylan Boyraz vb.): İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar.

Delil klasörleri: tanık beyanları, mali raporlar, teknik takip ve fiziki kanıtlar

Savcılık, 200 şüpheli hakkındaki bu ağır iddialarını çok yönlü ve detaylı bir delil dosyasına dayandırıyor:

Gizli tanık "YAPRAK": Örgütün iç işleyişine hakim olduğu anlaşılan tanığın beyanları, örgüt şemasını, kilit isimlerin rollerini (Aktaş'ın liderliği, Nugay'ın planlaması, Mutlu'nun içeriden yardımı, Büyükgüzel'in rüşvet kayıtları) ve kullanılan yöntemleri açığa çıkaran önemli bir kaynak olarak gösteriliyor .

MASAK raporları: İddianamenin mali boyutunu destekleyen kritik belgeler. Şirketler arasındaki anormal fon akışlarını, kaynağı belirsiz para girişlerini, sahte faturalaşma şüphelerini ve kara para aklama ile vergi kaçakçılığına işaret eden somut verileri içeriyor .

Bilirkişi raporları: İncelenen onlarca ihale dosyasında tespit edilen usulsüzlükleri, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılıkları teknik detaylarıyla ortaya koyuyor. Özellikle yaklaşık maliyet hesaplamalarındaki hatalar, şartnameye aykırılıklar ve rekabeti engelleyici unsurlar bu raporlarda vurgulanıyor.

Ele geçirilen belgeler ve fiziki kanıtlar: Örgüt ofisinde ele geçirilen, başka firmalara ait çok sayıda kaşe , sahte belge düzenlendiği iddiasını en somut şekilde destekleyen deliller arasında. Ayrıca aramalarda bulunan ajandalar, notlar ve dijital materyaller de inceleniyor.

İmza ve Yazı İncelemeleri: Yaklaşık maliyet teklifleri başta olmak üzere birçok belgedeki imzaların sahte olduğunu teyit eden kriminal raporlar dosyada yer alıyor .

Tanık ve şüpheli ifadeleri: Yusuf Yadoğlu'nun danışıklı teklif itirafı , eski çalışanlar Mehmet Güzmen ve Suzan Ergen'in örgüt yapısı ve Aktaş'ın rolüne ilişkin beyanları, Beşiktaş Belediyesi yetkilileri Ozan İ., Emirhan Akçadağ ve Önder Gedik'in Rıza Akpolat, Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu'nun ihale süreçlerindeki etkisine dair ifadeleri ve Esenyurt Belediyesi çalışanları Arif Orta ile Celal Yılmaz'ın beyanları gibi birçok ifade dosyayı güçlendiriyor.

Teknik ve mali veriler: Şüpheliler arasındaki iletişimi gösteren HTS kayıtları, araç hareketlerini ortaya koyan PTS kayıtları, banka hesap hareketleri ve kamera görüntüleri gibi teknik veriler de iddiaları desteklemek için kullanılıyor.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, Türkiye'nin son yıllardaki en kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet davalarından birinin başlaması bekleniyor. Kamuoyu, aralarında seçilmiş belediye başkanları ve üst düzey bürokratların da bulunduğu 200 şüphelinin yargılanacağı bu davanın seyrini ve sonuçlarını büyük bir dikkatle izleyecek.

Son Mühür, iddianamenin çarpıcı bölümlerini yayımlamaya devam edecek...