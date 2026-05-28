Merakla beklenen 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı gün geçtikçe yaklaşırken, gruptaki dişli rakiplerimiz olan ABD, Paraguay ve Avustralya karşısında vereceğimiz zorlu mücadeleler şimdiden heyecanı en üst seviyeye çıkarıyor diyebiliriz. Millilerimizin bu dev arenada sergileyeceği performans ve gruptan çıkma olasılığı ise spor otoriteleri tarafından en çok tartışılan ve analiz edilen başlıklar arasında bulunuyor.

Tarihi turnuvada 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlayacak

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyon on bir haziran perşembe günü başlayacak ve görkemli bir törenle ilk düdük çalacak. Futbol tarihinde ilk kez kırk sekiz ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu dev şölen, yaklaşık bir ay boyunca sporseverleri ekrana kilitlemeyi sürdürecek.

Toplam yüz dört heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak turnuvanın en büyük maçı, yani dev final 29 Temmuz tarihinde New York MetLife Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takımımızın gruptaki tüm karşılaşmalarının ise her zaman olduğu gibi TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz ve naklen yayınlanacağını çok iyi biliyoruz.

Türkiye D Grubu rakipleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası sahnesinde

Ay-yıldızlı ekibimizin gruptaki ilk zorlu sınavı on 4 Haziran tarihinde Kanada topraklarında Avustralya karşısında gerçekleşecek ve Türkiye saatiyle sabah yedi sıfır sıfırda başlayacak. İkinci maçımızda ise 20 Haziran tarihinde saat sıfır altı sıfır sıfırda Paraguay ile kozlarımızı paylaşacağımızı ve galibiyet için sahaya çıkacağımızı net bir şekilde görüyoruz.

Millilerin gruptaki son ve en kritik sınavı ise yirmi altı haziran tarihinde turnuvanın güçlü ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri karşısında olacak. Bu nefes kesen son grup mücadelesi saat sıfır beş sıfır sıfırda başlayarak gruptan çıkacak takımları belirleme yolunda tüm kaderimizi tayin edecek diyebiliriz.