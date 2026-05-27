Tüm İslam alemi Kurban Bayramı’nı kutlarken; Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, bayramın ilk gününde yaşanan kazalara dair önemli bir bilgilendirme yaptı. Bakan Kemal Memişoğlu, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada bayramın ilk gününde yaşananları paylaşarak vatandaşa dikkatli olmaları hususunda önemli uyarılarda bulundu.

Kaç kişi hastanelere başvurdu?

Daha dikkatli olmaya davet etti

Yaşanan bu yoğunluğun ardından durumun ciddiyetine dikkat çeken Bakan Kemal Memişoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.”

Sağlık çalışanlarına da seslendi

Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarına da seslenerek, “Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerine de yer verdi.