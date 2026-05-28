Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrasında başlayan siyasi kriz ve hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Mahkeme kararı sonrası tedbiren yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu sıfatla gerçekleştireceği ilk Parti Meclisi toplantısı öncesinde kritik bir erteleme kararı çıktı. Yaşanan bu gelişme parti içindeki güç savaşlarını yeniden alevlendirirken, Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek Halk Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

PM ve YDK toplantısı ertelendi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde 1 Haziran Pazartesi günü toplanması ve partinin yeni yol haritasını belirlemesi beklenen Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ileri bir tarihe bırakıldı. Parti koridorlarında geniş yankı uyandıran erteleme kararının, mahkeme kararıyla göreve dönen kurul üyelerine yapılması gereken resmi tebligatların henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Toplantının ertelenmesinin ardından CHP Genel Merkezi tarafından sürece ilişkin resmi bir bilgilendirme metni paylaşıldı. Sürecin hukuki tebligat aşamasına dayandırıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır."

"Koca CHP'yi AKP medyasına meze yapıyor..."

Genel Merkez'in resmi gerekçesine karşın, Gazeteci Şaban Sevinç X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla erteleme kararının arkasında siyasi bir matematik olduğunu ileri sürdü. Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nde çoğunluğu sağlayamadığını iddia ettiği paylaşımında sert ifadeler kullandı:

"Kılıçdaroğlu, Kendi PM’sinde azınlıkta kaldığını anlayınca toplantıyı belirsiz bir tarihe erteledi. CHP’yi adeta kızağa çekti. Kaybederim diye Kurultayı toplamıyor, azınlıktayım diye PM’yi toplamıyor. Koca CHP’yi bir avukat ve bir de basın danışmanıyla AKP medyasına meze yapıyor."